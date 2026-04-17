O maquiador Agustin Fernandez, que presta serviços para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, atacou Flávio Bolsonaro em um podcast esta semana.

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Disse que: “o estereótipo do Flávio é um estereótipo que a direita já teve e por conta disso nunca chegou à presidência. Esse perfil polido, engessado, sem um fio de cabelo fora do lugar, ele não conecta com a empregada doméstica.”

Maquiador no ataque a Erika Hilton

No ano passado, Agustin ironizou deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Ela mantém em sua equipe dois assessores parlamentares com experiência como maquiadores.

Em publicações nas redes sociais, Agustin compartilhou imagens de um casamento comunitário no qual trabalhou voluntariamente e escreveu: “Tudo 0800, sempre! Tanto Jair Bolsonaro quanto Michelle Bolsonaro jamais usariam dinheiro do pagador de impostos para maquiagem”.