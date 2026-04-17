Três ocorrências mobilizam Polícia Militar em Hortolândia e Sumaré

Casos de tráfico de drogas, violência doméstica e captura de procurado foram registrados pelo 48º BPM/I nesta quinta-feira (16)

A Polícia Militar, por meio do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou três ocorrências relevantes na quinta-feira (16), envolvendo tráfico de drogas, violência doméstica e captura de procurado nas cidades de Hortolândia e Sumaré.

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Pela manhã, uma equipe em patrulhamento pelo Jardim Amanda, em Hortolândia, abordou dois indivíduos em atitude suspeita na Avenida Cora Coralina. Com um adolescente de 16 anos foram encontrados 28 pinos de cocaína, 12 pedras de crack e R$ 57 em dinheiro. Um homem de 36 anos também foi detido por atuar como “olheiro”, auxiliando na atividade criminosa. Ambos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, onde o adulto permaneceu preso e o menor apreendido. Ao todo, foram apreendidos 40 gramas de cocaína e 12 gramas de crack.

Já no período da tarde, no Jardim São Sebastião, também em Hortolândia, os policiais atenderam uma ocorrência de violência doméstica após acionamento via Copom. A vítima, de 33 anos, relatou ter sido agredida pelo companheiro com socos, chutes e um rodo, apresentando dores na cabeça e nas pernas. O homem, de 40 anos, admitiu a discussão, mas alegou ter apenas empurrado a mulher. As partes foram levadas ao Plantão Policial, onde o agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.

À noite, em Sumaré, uma equipe da PM cumpriu um mandado de prisão contra um homem procurado por roubo (artigo 157 do Código Penal). O suspeito foi localizado em frente à residência, no Parque Residencial Casarão. Ao perceber a presença policial, tentou entrar no imóvel, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

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