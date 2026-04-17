Uma noite de tensão tomou conta de Chicago após uma ameaça de bomba atingir a casa de John Prevost, irmão do papa Leão XIV.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A polícia chegou a evacuar residências e mobilizar equipes especializadas em Illinois. No fim, nenhum explosivo foi encontrado — tudo não passou de um alarme falso.
Papa Leão x Trump
⚠️ O caso ganha ainda mais repercussão por acontecer em meio à troca de farpas entre o presidente Donald Trump e o pontífice, que vem criticando conflitos internacionais e se tornando alvo político.
👀 Agora, as autoridades investigam: quem fez a denúncia e qual era a real intenção por trás do susto?
📲 Situação controlada, mas o alerta fica: até onde vai a tensão política quando chega à família de líderes religiosos?
