O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), inicia, entre sexta-feira (17) e terça-feira (21), a Operação Tiradentes 2026. Durante o período, medidas operacionais serão adotadas para garantir a segurança e a fluidez do tráfego nas rodovias estaduais.
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Até terça-feira (21), mais de 17,4 milhões de veículos devem circular pelos 12,1 mil quilômetros de não concedidas de São Paulo – número 11,2% superior ao registrado no mesmo feriado de 2025.
O DER-SP contará com 1.433 colaboradores e 310 veículos, incluindo caminhonetes, picapes, guinchos leves e pesados, motocicletas, veículos de apoio e do tipo papacone. Entre as operações previstas estão o monitoramento do tráfego, liberação do acostamento, faixa reversível, controle de acesso e o desvio operacional.
Apenas nas regiões serrana e litorânea serão mobilizados 363 colaboradores e 90 veículos para atender à alta demanda das rodovias Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Oswaldo Cruz (SP 125) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046), que devem receber mais de 560 mil veículos.
“As ações do DER-SP durante o feriado são essenciais para ampliar a eficiência na execução das atividades, com resposta rápida às demandas de tráfego e segurança viária”, afirma Sergio Codello, presidente do DER-SP.
As operações especiais realizadas pelo DER-SP são um conjunto de ações planejadas visando garantir que as condições de segurança ao usuário e a fluidez no sistema viário sejam mantidas próximas às condições em dias normais.
ESTIMATIVA DE VOLUME DE TRÁFEGO DER
Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de Caraguatatuba
Sexta (17/04/2026): 35.727 veículos
Sábado (18/04/2026): 32.001 veículos
Domingo (19/04/2026): 29.189 veículos
Segunda (20/04/2026): 29.484 veículos
Terça (21/04/2026): 34.801 veículos
Total: 161.202 veículos
Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de Bertioga
Sexta (17/04/2026): 27.111 veículos
Sábado (18/04/2026): 25.062 veículos
Domingo (19/04/2026): 24.814 veículos
Segunda (20/04/2026): 23.013 veículos
Terça (21/04/2026): 30.411 veículos
Total: 130.411 veículos
Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125)
Sexta (17/04/2026): 15.871 veículos
Sábado (18/04/2026): 12.844 veículos
Domingo (19/04/2026): 11.172 veículos
Segunda (20/04/2026): 10.928 veículos
Terça (21/04/2026): 16.046 veículos
Total: 66.861
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123)
Sexta (17/04/2026): 31.912 veículos
Sábado (18/04/2026): 30.108 veículos
Domingo (19/04/2026): 25.456 veículos
Segunda (20/04/2026): 24.955 veículos
Terça (21/04/2026): 34.017 veículos
Total: 146.448 veículos
Rodovia Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046)
Sexta (17/04/2026): 11.317 veículos
Sábado (18/04/2026): 11.729 veículos
Domingo (19/04/2026): 9.122 veículos
Segunda (20/04/2026): 9.024 veículos
Terça (21/04/2026): 14.045 veículos
Total: 55.237 veículos
Demais rodovias administradas pelo DER-SP
Sexta-feira (17/04/2026): 4.023.098 veículos
Sábado (18/04/2026): 3.326.151 veículos
Domingo (19/04/2026): 2.906.453 veículos
Segunda-feira (20/04/2026): 2.902.430 veículos
Terça-feira (21/04/2026): 3.745.712 veículos
Total: 16.903.844 veículos
HORÁRIOS DE MENOR MOVIMENTO
Sexta (17/04/2026): 00h às 14h; 22h às 00h
Sábado (18/04/2026): 00h às 07h; 22h às 00h
Domingo (19/04/2026): 00h às 09h; 22h às 00h
Segunda (20/04/2026): 00h às 07h; 22h às 00h
Em situações de emergência, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 055 5510.
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