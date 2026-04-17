O ex-vereador e servidor comissionado da prefeitura de Nova Odessa Cabo Natal rebateu, em vídeo, acusações feitas pela ex-primeira dama e presidente do PL da cidade Andrea Souza. Ela fez um vídeo dizendo da situação da segurança da cidade após ataques de um homem a adolescentes ter viralizado na semana passado.

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O homem foi preso esta quinta-feira em ação da Guarda Municipal com a polícia civil em Americana. Os ataques aconteceram na última quinta-feira e vídeos que circularam nas redes assustaram os moradores.

Vídeo Natal reaje a críticas de Andrea

Natal rebateu os ataques de Andrea com outro vídeo (react) apontando dados gerais de segurança da cidade. Ele fala que Nova Odessa está entre as 10 cidades mais seguras do Estado e que trabalha há décadas na área de segurança pública.