A Suzano, maior produtora mundial de celulose, renovou sua parceria com a Rede Cidadã até dezembro de 2028 para fortalecer ações de capacitação e inserção no mercado de trabalho voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social em áreas onde a empresa mantém operações.

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A assinatura do acordo ocorreu nesta semana, em São Paulo, reunindo representantes da empresa e da instituição. Com essa nova etapa, o projeto amplia seu alcance e seguirá transformando vidas em municípios de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará e Bahia.

Parceria da Suzano

Entre 2023 e 2025, a parceria entre Suzano e Rede Cidadã impactou mais de 42 mil pessoas em todo o país, colaborando para retirar 12.458 participantes da linha da pobreza nesse período. Para a nova fase, a meta é beneficiar mais de 16 mil pessoas nos próximos três anos, ampliando o acesso a oportunidades de trabalho e renda.

Para Fernando Alves, fundador e diretor-executivo da Rede Cidadã, a renovação da parceria reforça o papel das alianças de longo prazo na promoção da inclusão produtiva. “O impacto social que construímos juntos demonstra que a transformação é sempre um esforço coletivo. Precisamos urgentemente avançar para uma sociedade mais solidária, em que a prosperidade seja compartilhada e o desenvolvimento seja medido também pela dignidade humana e pela justiça social. Parcerias como a estabelecida com a Suzano mostram que é possível abrir caminhos reais para quem mais precisa”, afirma.

Por meio da Trilha de Desenvolvimento, os participantes recebem orientação para elaboração de currículos, marketing pessoal, preparação para entrevistas e apoio na participação em processos seletivos.

O programa também envolve as famílias e acompanha os participantes após a contratação, aumentando as chances de permanência no emprego e de geração de renda sustentável. Na primeira etapa do projeto, mais de 50% dos participantes obtiveram colocação profissional, evidenciando a efetividade da metodologia aplicada.

A renovação da parceria está alinhada à estratégia de investimento social da Suzano e à meta da companhia de contribuir para retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza em suas regiões de atuação até 2030.

“Acreditamos que a atuação colaborativa e estruturada é essencial para promover transformações duradouras. A parceria com a Rede Cidadã reforça nosso compromisso com o desenvolvimento social e a inclusão produtiva, gerando mais oportunidades e fortalecendo a economia local em áreas conectadas às operações da companhia”, destaca Giordano Automare, gerente executivo de Sustentabilidade da Suzano.

Para mais informações sobre essas e outras iniciativas da Suzano na agenda ESG, acesse o Relatório de Sustentabilidade 2025, disponível em: https://www.suzano.com.br/sustentabilidade/relatorios-de-sustentabilidade