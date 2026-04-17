Ação da Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu três integrantes de uma gangue que fazia ataques a farmácias em Americana e região. A operação foi na noite e teve ação conjunta de vários GCMs. Eles assaltaram 2 farmácias e os 3 são estrangeiros.

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A ocorrência teve início por volta das 22h34, na Rua Paraná, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Durante patrulhamento, equipe com subinspetor Aguilera e Gcm Belarmino foram acionadas por um morador, que relatou a presença de um veículo em atitude suspeita nas proximidades de uma farmácia. Ao chegar ao local, os agentes constataram que duas drogarias da região haviam sido alvo de furto.

Com base nas informações, foi iniciado acompanhamento e monitoramento do veículo suspeito, que deixou o município em direção à Rodovia Anhanguera. O automóvel foi localizado e interceptado na altura do km 81, com apoio da Guarda Municipal de Valinhos. No veículo estavam dois homens e uma mulher, todos estrangeiros (Chile e Uruguai).

Durante a vistoria, os agentes localizaram diversas mercadorias, incluindo medicamentos e produtos de higiene, provenientes dos estabelecimentos furtados.

Funcionária reconheceu pra Gama

Funcionárias de uma das farmácias reconheceram os três como autores do crime. Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial de Valinhos, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto e associação criminosa.

Além dos produtos recuperados, também foram apreendidos três aparelhos celulares, dinheiro em espécie e o veículo utilizado na ação. Os detidos permaneceram à disposição da Justiça e aguardam audiência de custódia. A Guarda Municipal destaca a importância da colaboração da população, cujas informações foram fundamentais para o rápido desfecho da ocorrência.

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