Evento que celebra ocorreu domingo (12), em referência ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, contou com o apoio da Prefeitura

O OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola) da Prefeitura de Hortolândia, localizado no Jd. Santa Clara do Lago, foi tomado de azul, na manhã de domingo (12). Mais de 500 pessoas se reuniram para celebrar o 5º AMAAH “Abril Azul”, evento que celebrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2).

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A programação, organizada pela AMAAH (Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Hortolândia), contou com o apoio da Prefeitura, por meio do DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência) da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, e do Fundo Social de Solidariedade. O prefeito José Nazareno Zezé Gomes e a primeira-dama, presidente do FunSol e secretária da Pasta, Maria dos Anjos Assis Barros, compareceram ao evento.

“Foi um grande dia, em que a gente trabalhou muito a conscientização e também a empatia para com as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista)”, avaliou Maria dos Anjos.

“A AMAAH, essa entidade tão querida, que cuida do autismo na nossa cidade, está de parabéns por esse grande evento! Graças a Deus, a gente tem conseguido, cada vez mais, proporcionar estrutura às pessoas autistas. A escola e a saúde estão preparadas para isso e todos os nossos servidores capacitados para atender cada vez melhor”, afirmou Zezé Gomes.

Ao longo da manhã, crianças, jovens e adultos puderam acompanhar momentos de conscientização e orientação sobre direitos e inclusão da pessoa com TEA, bem como curtir diversas apresentações culturais e participar de brincadeiras como a soltura de balões rosa e azul, que representam meninos e meninas dentro do espectro.

Além disso, os presentes puderam conferir o “Varal Solidário”, de doação de roupas e calçados em bom estado, o Espaço de leitura e as barracas de prestação de serviços públicos, como a do Programa “Viva Mais”, das equipes de Meio Ambiente, Saúde, Educação e da Pessoa com deficiência.

Para a Coordenadora Geral da AMAAH, Priscila Silvana de Paula Silva, o balanço foi positivo. “Tivemos mais adesão das famílias e da sociedade em geral. As atividades estavam cheias de crianças participando. Percebemos um aumento significativo de participantes a cada ano. Isso é maravilhoso, pois as pessoas conhecem o nosso trabalho e um pouco mais do nosso enquanto AMAAH-SP e adquirem informação sobre a condição TEA”, avaliou ela.