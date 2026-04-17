A Secretaria de Educação de Americana anunciou, nesta quinta-feira (16), a abertura de 20 vagas de estágio na área de Pedagogia. A oportunidade é destinada exclusivamente a estudantes matriculados no período noturno. Os estagiários vão atuar nas escolas da rede municipal de ensino, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem nas unidades da rede municipal.

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Os selecionados irão compor as equipes das unidades, colaborando com o desenvolvimento de atividades pedagógicas e no acompanhamento do desempenho dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A iniciativa fortalece o atendimento educacional oferecido às crianças e adolescentes matriculados na rede municipal.

Como participar do estágio

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer presencialmente ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), instalado no espaço do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na Rua Anhanguera, nº 40, Centro (em frente ao Mercado Municipal). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, destacou a relevância da medida para a qualidade da rede de ensino. “As vagas são uma oportunidade para colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. A presença dos estagiários nas escolas fortalece as equipes pedagógicas e qualifica as práticas pedagógicas cotidianas”, explicou.

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