O vereador de Americana Marcos Caetano (PL) decidiu

prestar solidariedade ao presidente nacional de seu partido, Valdemar Costa Neto.

VCN foi preso esta semana por porte ilegal de armas e receptação de pepita de ouro de origem ilegal.

Caetano, um dos dois vereadores ‘raiz’ do PL escreveu em suas redes sociais.

Presto a minha solidariedade a todos que estão sendo vítimas dessa violência, em particular ao Presidente Nacional do nosso Partido PL Valdemar da Costa Neto e sua esposa e Familiares

