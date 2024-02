Corpo é encontrado em canavial no Monte Verde, em Americana

Um corpo em estado de decomposição, ainda sem identificação, foi encontrado em um canavial na região do bairro Monte Verde, em Americana, nesta sexta-feira.

Segundo a Guarda Municipal de Americana, dois funcionários da Usina avistaram o corpo e informaram a corporação. No local, a equipe localizou o cadáver no meio da plantação

de cana de açúcar e devido ao estado do corpo, não foi possível identificar se havia sinais de perfuração de arma de fogo ou arma branca, bem como outros ferimentos.

Próximo ao corpo havia um pé de chinelo Havaianas preto numeração 39/40 e próximo ainda havia uma blusa de cor roxa com a escrita Navy Flag. Após a chegada da perícia, os agentes realizaram os trabalhos e, durante o procedimento, foi verificado na camisa roxa uma etiqueta com um nome. Feita a pesquisa com o nome, constatou-se que esse indivíduo seria morador em Americana e teria sido apresentado no dia 29/01/24 pela equipe Romu por importunação sexual.

Mais notícias da cidade e região

Compareceu no local o carro da Funerária Pax com os funcionários que encaminharam o corpo até o IML de Americana. A camisa e o chinelo foram levados à Central de Polícia Judiciária para elaboração do boletim de ocorrência. As investigação serão iniciadas com o objetivo de identificar o corpo.