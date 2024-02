Câmara SBO reserva vaga de estacionamento para pessoas com autismo

A Casa de Leis barbarense reserva, a partir desta sexta-feira (09 de fevereiro), uma vaga em seu estacionamento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devidamente sinalizada por meio de pintura de solo. “Mais do que nunca, a Câmara Municipal demonstra com esta gestão grande apoio à inclusão”, disse o presidente Paulo Monaro, ao lado de seu vice Celso Ávila e do vereador Careca do Esporte.

“É importante que o Legislativo abrace e divulgue a simbologia do autismo, algo extremamente representativo para toda a família atípica”, completou Ávila. Carine Sena, mãe atípica e presidente do Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo), esteve na Câmara nesta manhã e declarou: “É importante ter uma vaga inclusiva ou exclusiva para autistas, porque quando a gente para numa vaga de cadeirante, às vezes é visto com estranhamento, pois o autismo não tem uma característica visual, mas não deixa de ser uma deficiência”.

