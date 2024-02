Hemodiálise do HM celebra o Carnaval com pacientes

A equipe da Hemodiálise do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi organizou uma celebração antecipada de Carnaval para os pacientes da ala na última quinta (8) e sexta-feira (9).

“Não queríamos que o Carnaval passasse em branco, por isso durante as sessões de hemodiálise realizadas nesta quinta e sexta-feira colocamos marchinhas de Carnaval, servimos bolo, pipoca e gelatina aos nossos pacientes. Em datas especiais, sempre organizamos ações de humanização e de entretenimento para os nossos pacientes”, conta a enfermeira chefe da Hemodiálise, Ariane dos Santos.

Atualmente, o setor de Hemodiálise do Hospital Municipal atende 83 pacientes, que fazem três sessões semanais de tratamento na ala. Os pacientes são divididos em duas turmas, com turnos diurnos e vespertinos.

“Os pacientes da Hemodiálise têm recebido grandes demonstrações de carinho e afeto dos profissionais. Ações como essa fazem a diferença, pois ajudam a tornar o ambiente mais descontraído e alegre, o que auxilia muito na evolução do tratamento”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

