Santa Bárbara abre inscrições para Festival Gastronômico – Comida de Rua 2024

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Comtur (Conselho Municipal de Turismo), abriram nesta quarta-feira (7) o edital para participar do Festival Gastronômico – Comida de Rua 2024. Empreendedores gastronômicos e criativos de food trucks poderão se inscrever até dia 26 deste mês no site www.culturasbo.com

O evento será promovido nos dias 27 e 28 de abril, na Praça da Migração (Avenida da Indústria, no Jardim Pérola), com entrada gratuita, visando promover a economia criativa e valorizar empreendimentos gastronômicos ambulantes, caracterizados como “food trucks” da cidade e da Região Turística Bem Viver (Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré).

No novo formato do Festival, cada estabelecimento gastronômico poderá participar com até três pratos, produtos ou porções, respeitando o tipo (salgado ou doce) e a Categoria Gastronômica cadastrada. Ainda de acordo com o edital, a organização recomenda a criação de novos pratos, produtos ou porções, originais e criativos.

Separados pelos tipos salgado e doce, encaixam-se na Categoria Gastronômica os produtos: açaí, acarajé, bolo, caldo, caldo de cana, churros, coxinha, crepe, doce caseiro, espeto, hambúrguer, hot dog, lanche, massa, milho, milk shake, pastel, raspadinha, sorvete, tapioca e waffle, entre outros.

Para compor o Festival, será levado em conta o item “Localização”, sendo 12 vagas para empreendimentos gastronômicos de Santa Bárbara d’Oeste e quatro vagas para empreendimentos situados na Região Turística Bem Viver. E também o item “Tipos”, com 12 vagas para empreendimentos gastronômicos inscritos no tipo “salgado” e quatro no tipo “doce”.

Para garantir a diversidade, serão selecionados até dois empreendimentos gastronômicos da mesma Categoria Gastronômica. Após atingir o limite de 16 participantes, será criada uma lista de suplentes. Por fim, como de costume, as inscrições serão submetidas à Comissão de Análise Técnica (CAT), composta por membros do Conselho, que analisará as propostas e pontuará, por meio de critérios objetivos.

O Festival Gastronômico – Comida de Rua chega como uma oportunidade para os empreendedores da cidade e região, projetando-os no cenário gastronômico regional, estadual e nacional, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Esse é um pedido do prefeito Rafael Piovezan para que possamos estimular cada vez mais a gastronomia da nossa cidade. O edital da Rede Gastronômica que visa oportunizar o acesso a estabelecimentos comerciais e empreendedores ambulantes nos mostrou a força dos food trucks existentes na nossa cidade e por isso criamos um evento dedicado a eles”, complementou.