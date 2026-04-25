A Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), em parceria com a Prefeitura, realizou a troca dos tecidos que formam a cobertura do calçadão do Centro. Os antigos, na cor branca e já desgastados pela ação do tempo, foram substituídos por novos modelos nas cores da bandeira do Brasil, em alusão à participação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A Prefeitura foi responsável pela instalação da estrutura que sustenta o material.

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Além do aspecto visual, a nova configuração contribui para tornar o ambiente mais atrativo e acolhedor para consumidores e lojistas, especialmente no início de maio, período próximo ao Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio.

“Essa é uma ação que valoriza o nosso Centro e demonstra a força da parceria entre o poder público e as entidades representativas. Quando trabalhamos juntos, conseguimos promover melhorias que impactam diretamente o dia a dia da população, fortalecendo o comércio e tornando o espaço mais agradável para todos”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Calçadão e o comércio

O presidente da ACIA, James Pedro Nandin, destacou a importância da iniciativa para os comerciantes. “A modernização do calçadão é uma demanda constante dos lojistas, e essa ação reforça o nosso compromisso com a valorização do Centro. A parceria com a Prefeitura tem sido fundamental para viabilizar melhorias que beneficiam tanto os empresários quanto os consumidores”, disse.

Outras iniciativas também vêm sendo realizadas na revitalização da área central. No início de abril, o prefeito anunciou a implantação de uma equipe de zeladoria permanente no Convívio. A equipe é formada por servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e atua diariamente, especialmente no calçadão, realizando pequenos reparos em calçadas e mobiliário urbano, além de serviços de pintura, limpeza e manutenção básica.

“A gestão do prefeito Chico sempre teve como escopo o fortalecimento do comércio da área central de Americana. Várias ações já foram concretizadas e temos planos para outras intervenções. Dessa maneira, incentivamos os empreendedores locais e garantimos um incremento nas vendas”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

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