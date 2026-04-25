A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promove neste domingo, dia 26, o Campeonato de Tênis de Mesa, reunindo atletas e público no Clube Recreativo, na região central da cidade. O evento, que começa a partir das 8h, promete movimentar o cenário esportivo local com disputas em diversas categorias.

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A competição contará com categorias masculinas Sub-13, Sub-17, Livre e Especial, além das categorias femininas Sub-13, Sub-17 e Livre, proporcionando espaço para atletas de diferentes idades e níveis técnicos.

Aberto ao público, o campeonato convida a população a prestigiar, torcer e acompanhar de perto as partidas, incentivando a prática esportiva e valorizando os talentos do município.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Sumaré, Pedro Rocha, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do esporte local.

“Eventos como esse são fundamentais para incentivar a prática esportiva, revelar novos talentos e promover a integração entre os atletas. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso ao esporte e oferecer oportunidades para que a população participe ativamente dessas atividades”, afirmou.