O judoca americanense Gabriel Pontes, da equipe Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU), que conta com apoio da Secretaria de Esportes, conquistou a medalha de bronze na categoria meio-leve (-50kg) do Campeonato Paulista de Judô Sub-15. A competição, organizada pela Federação Paulista da modalidade, aconteceu no último fim de semana, no ginásio do Sesi Indaiatuba.

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Gabriel teve ótimo desempenho no torneio, considerado um dos maiores do país nas categorias de base e que reuniu as principais promessas do interior e da capital paulista.

Sensei relata evolução de Gabriel Pontes

O sensei Edson Catarino destacou o comprometimento do atleta durante toda a preparação. “O Gabriel vem em uma crescente muito importante. É um atleta dedicado, que treina com intensidade e está sempre aberto a aprender. Essa medalha é resultado de um trabalho contínuo, não só dele, mas de toda a equipe, que vem se esforçando diariamente para alcançar bons resultados em competições de alto nível”, avaliou.

Já o sensei Diego Caixeta ressaltou o nível da competição e a importância do resultado. “O Campeonato Paulista é extremamente competitivo, ainda mais nas categorias de base, onde estão surgindo grandes talentos do judô brasileiro. O Gabriel soube administrar bem os momentos decisivos e conquistou um resultado que nos deixa muito satisfeitos e confiantes para as próximas competições”, comentou.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, parabenizou o atleta e a equipe pelo desempenho. “É motivo de grande orgulho ver nossos atletas representando Americana em competições tão importantes e alcançando resultados expressivos. O trabalho desenvolvido pela ADAJU, em parceria com a Secretaria de Esportes, tem sido fundamental para a formação de novos talentos. O Gabriel é um exemplo de dedicação e disciplina, e essa conquista reforça que estamos no caminho certo, incentivando o esporte de base e oferecendo oportunidades para nossos jovens”, afirmou.

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