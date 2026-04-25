Ação contínua visa reduzir riscos de queda, melhorar a segurança de pedestres e motoristas e ampliar a visibilidade noturna nos bairros

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem realizando um trabalho constante de poda preventiva de árvores em diferentes regiões da cidade. O serviço é executado em vias onde as árvores apresentam algum tipo de risco de queda ou prejudicam o passeio público e a mobilidade de motoristas e pedestres.

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Até o momento, as podas já aconteceram no Centro, Altos do Klavin, Jardim dos Ipês, Jardim Capuava, entre outros bairros. O trabalho consiste em elevar a copa das árvores, reduzindo seu peso, melhorando o aspecto visual e garantindo mais segurança à população.

Brochi no Meio Ambiente

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente Parques e Jardins, Rafael Brocchi, existe um cronograma para a realização do serviço, que segue avançando em outras vias da cidade como parte das ações permanentes de cuidado ambiental e manutenção urbana.

“Queremos que a população sinta confiança ao transitar nas ruas. Com esse trabalho, além de podar as árvores, estamos deixando os locais mais claros no período noturno, um ganho significativo para a segurança pública da cidade”, declarou.