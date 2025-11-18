Calor extremo ameaça produtividade: empresas de agro e industrias correm para atualizar sistemas de climatização

Com o aumento das temperaturas típicas da primavera e do verão, cresce a preocupação com o bem-estar de quem trabalha em grandes ambientes fechados — como de agroindústria, centros logísticos, indústrias, shoppings, academias e escolas. Segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 2024, as mudanças climáticas estão expondo os trabalhadores a condições extremas, o que torna urgente a reavaliação das normas de segurança e saúde ocupacional. Nesse cenário, a climatização deixa de ser um diferencial e se consolida como uma necessidade estratégica para garantir conforto, produtividade e sustentabilidade nas operações.

Empresas de diferentes segmentos têm intensificado os investimentos em sistemas de climatização modernos, movidos por motores elétricos de alta performance, que asseguram a circulação de ar de qualidade e a eficiência energética. “Hoje, os motores elétricos são o coração desses sistemas, garantindo não apenas o controle da temperatura, mas também a renovação e filtragem do ar — fatores essenciais para a saúde em ambientes fechados”, afirma Drauzio Menezes, diretor da Hercules Energia em Movimento.

Segundo ele, a combinação entre tecnologia e eficiência energética tem permitido às empresas reduzir custos operacionais sem abrir mão do desempenho. “Com o uso de tecnologia de ponta, as indústrias e grandes empreendimentos conseguem aliar conforto térmico, economia e sustentabilidade”, completa Menezes.

Além do controle de temperatura, a climatização adequada proporciona benefícios como o equilíbrio da umidade e a oxigenação do ambiente. Os sistemas mais modernos contam com motores elétricos projetados sob medida — como os desenvolvidos pela Hercules Energia em Movimento —, que incorporam carcaças de alumínio para melhor dissipação de calor e resistência à corrosão.

Esses equipamentos oferecem ainda flexibilidade de instalação, graças aos pés removíveis, e garantem durabilidade mesmo em condições severas, como ambientes salinos. A classe de isolamento F assegura resistência a temperaturas de até 155 °C, ampliando a vida útil do sistema.

Para Menezes, a climatização deve ser encarada como parte da estratégia de gestão industrial e corporativa. “Um ambiente bem climatizado é um fator ergonômico fundamental, diretamente ligado à satisfação e à produtividade. Investir em climatização é investir na força de trabalho e na saúde da empresa como um todo”, conclui.

