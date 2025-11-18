UBS do Planalto do Sol 2, em SBO, realiza ação alusiva ao Dia Mundial do Diabetes

Ações voltadas aos cuidados com o diabetes fazem parte da programação do Novembro Azul

Na última sexta-feira (14), a UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dra Nair Sizuka Nobuyasu Guimarães”, no Planalto do Sol 2, realizou uma ação multidisciplinar voltada à saúde dos homens, com destaque para orientações e cuidados no tratamento do diabetes. A iniciativa foi alusiva ao Dia Mundial do Diabetes, lembrado na sexta.

A atividade teve como objetivo conscientizar a população sobre o diabetes e divulgar as ferramentas para a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. No local também houve verificação de pressão arterial e outras orientações sobre saúde geral.

As ações voltadas aos cuidados com o diabetes também fazem parte da programação do Novembro Azul no Município, que aborda diversos outros temas, como: fatores de risco para doenças cardiovasculares, tabagismo, etilismo, hábitos saudáveis, alimentação e atividade física, além de orientações sobre os principais sintomas do câncer de próstata e sobre quando realizar os exames investigativos.

Para ter acesso aos serviços disponíveis, basta comparecer à UBS mais próxima da residência e verificar o cronograma com as ações e atendimentos oferecidos.

Diabetes

Na última semana, profissionais de saúde da rede participaram de um ciclo de palestras sobre diabetes na Secretaria de Educação, em evento organizado pela ADSB (Associação dos Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste). Com o tema “Educar para Salvar”, a ação foi ministrada pela endocrinologista pediátrica Bárbara Arruda, a biomédica sanitarista Hianka Reis e a nutricionista Daniela Nívea Alves.

Durante o encontro foram reforçadas algumas orientações voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento da diabetes. Entre os tópicos abordados estiveram: tipos de diabetes; importância do acolhimento ao paciente; estatísticas da doença no Brasil; cuidados nutricionais; como conviver com diabetes com autonomia; importância da prática regular de atividade física; mitos sobre a diabetes; identificação de sintomas; armazenamento e transporte correto da insulina; entre outros.

Faça Saúde

Na Rede Municipal de Saúde, os pacientes com diabetes podem participar mensalmente do Grupo Faça Saúde na UBS mais próxima à residência. Destinado ao cuidado integral dos usuários hipertensos e diabéticos, o grupo visa à melhoria da qualidade de vida e redução dos problemas de saúde, contando com equipe multidisciplinar. Durante os encontros, são abordados diversos temas, com palestras, oficinas e troca de receitas dos pacientes, entre outras ações.

