IA reduz tempo de estudo em 30% e aumenta segurança de alunos no ENADE

A Teachy, maior plataforma de IA para professores no mundo, criou duas poderosas ferramentas de IA pedagógica para professores e alunos que buscam um bom preparo para os vestibulares: Folhas de Resumo e Guia de Estudo de Redação.

Desenvolvidas para otimizar a jornada de aprendizado, essas funcionalidades tornam a preparação para vestibulares e exames mais eficiente, personalizada e alinhada ao currículo nacional, reduzindo o tempo de preparo e aumentando o engajamento dos estudantes.

As Folhas de Resumo trazem resumos inteligentes e personalizados, criados sob demanda por IA – o aluno escolhe qualquer matéria ou assunto, e o conteúdo é automaticamente organizado com fórmulas, conceitos-chave e pontos essenciais, ideais para revisões rápidas e eficazes. Já o Guia de Estudo de Redação oferece um suporte completo à escrita. Para qualquer tema de redação que o aluno escrever, a IA ajuda na estruturação de parágrafos, organização de ideias e fornecendo um repertório amplo e contextualizado, com mais de 130 citações de filósofos, autores e figuras históricas, além de sugestões de filmes e obras literárias. Tudo isso adaptado ao tema solicitado, de forma prática e personalizada. Complementando a experiência, um cronograma de estudos personalizado por IA adapta-se automaticamente ao tema ou disciplina que o aluno escolher, organizando o tempo e os conteúdos de forma inteligente. Além disso, uma página de progresso interativa permite acompanhar conquistas, visualizar avanços e identificar áreas que precisam de reforço ao longo da jornada de aprendizado.

Professores também são beneficiados por essas inovações. Com o apoio da IA, podem criar questões e simulados inteligentes, além de resumos, atividades e planos de aula personalizados, adaptados às necessidades reais de cada turma ou aluno. A plataforma ainda gera relatórios detalhados de progresso, reduzindo o tempo gasto com tarefas administrativas e permitindo que os educadores se concentrem no que mais importa: o acompanhamento humano e a inspiração em sala de aula. Com a carga de trabalho reduzida, os educadores podem focar mais no acompanhamento humano e na inspiração em sala de aula.

A tecnologia subjacente é baseada em IA generativa avançada, utilizando modelos de linguagem para interpretar conteúdos complexos, gerar resumos sob medida e personalizar recomendações de estudo conforme o desempenho de cada usuário. Tudo integrado à plataforma Teachy, criada exclusivamente para o ambiente educacional brasileiro e alinhada ao currículo nacional.

Em testes iniciais com turmas piloto, os resultados foram impressionantes: 85% dos alunos relataram maior segurança na revisão de conteúdos, enquanto o tempo médio de preparo para provas foi reduzido em até 30%. Professores também notaram uma queda significativa no esforço para elaborar materiais extras, comprovando o valor da automação pedagógica, conseguindo economizar até 15 horas por semana.

Ao contrário de ferramentas genéricas de IA, a Teachy foi desenvolvida por educadores, para educadores, com ênfase na estrutura completa do aprendizado, desde resumos e redações até cronogramas e acompanhamento de progresso. O resultado é um estudo mais focado, menos disperso e orientado para o sucesso. As novas funcionalidades estão disponíveis imediatamente para usuários cadastrados na plataforma.

A Teachy espera que seu impacto se estenda além da preparação para vestibulares, cultivando estudantes mais organizados, autônomos e críticos, ao mesmo tempo em que alivia a sobrecarga docente e fortalece a integração entre tecnologia e aprendizado significativo: “A IA deve servir à educação e não o contrário. Nosso compromisso é garantir que cada ferramenta da Teachy tenha um propósito pedagógico real, ajudando professores a otimizar seu tempo e tornando o estudo mais humano, personalizado e acessível. Quando tecnologia e educação andam juntas, o aprendizado se torna mais profundo e transformador”, afirma Pedro Siciliano, CEO da Teachy.

