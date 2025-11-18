Fatec Americana costura um futuro mais inclusivo e sustentável

Os estudantes do curso superior de tecnologia em Design de Moda, da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana, presentearam os cadeirantes do Instituto Pernas da Alegria com 20 agasalhos, produzidos nas aulas da disciplina de confecção. As sobras de tecidos novos foram doadas pela empresa de gestão de resíduos Nunes & Lucato. Para a professora Maria Adelina Pereira, a confecção de agasalhos para pessoas com problemas de mobilidade agregou um propósito à atividade didática: “Enquanto ensinávamos a técnica de costura, conseguíamos abordar também temas como cidadania e sustentabilidade, essenciais à formação dos nossos alunos”, explica. Outro benefício dessa ação foi a entrega de peças novas para quem geralmente recebe roupas usadas. “Foi um gesto de carinho que aqueceu também os corações”, complementa a professora. Esta foi a segunda vez que a Fatec Americana fez doações para o Instituto Pernas da Alegria, reforçando o objetivo da instituição de incluir diretrizes de ESG (sigla em inglês para Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa) nos conteúdos curriculares dos cursos. O primeiro projeto, Circo: Inclusão com alegria, foi desenvolvido no Carnaval deste ano e incluiu a produção de fantasias para os foliões PCDs do bloco Amigos da Lilica, organizado pela palhaça e voluntária Lilica Amancio. O grupo desfilou em Santa Bárbara D’Oeste, cidade vizinha a Americana. Outro exemplo de solidariedade da turma é a confecção de peças para enxoval de bebês para o programa municipal Mãe Americanense e de cobertores para moradores de rua. “São projetos que geram muita satisfação, conhecimento prático da teoria ensinada nas aulas e que costuram um futuro mais inclusivo e sustentável”, conclui a professora. Alunas produzem blusas com material reaproveitado e doam para o Instituto Pernas da Alegria