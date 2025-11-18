PSV é o grande campeão da 3ª divisão do futebol amador de Hortolândia

Equipe venceu o Vida Loka e ficou com o troféu da competição organizada pela Prefeitura

Leia + sobre esportes

O PSV venceu o Vida Loka por 1 a 0 e é o grande campeão da terceira divisão do futebol amador de Hortolândia. Em partida equilibrada, jogada na manhã de domingo (16/11), no Campo do Rosolém, a equipe ficou com a taça do torneio organizado pela Prefeitura. Ambos os times estão garantidos na segunda divisão na temporada 2026. Na primeira fase do torneio, participaram 32 equipes divididas em oito grupos com quatro times em cada.

“Essas foram as duas melhores equipes do torneio e a decisão mostrou total equilíbrio. Estamos chegando ao final do calendário 2025 do futebol amador em Hortolândia. Agradecemos todas as equipes participantes, as torcidas, os atletas, enfim, foi uma grande festa no Campo do Rosolém”, comentou o prefeito Zezé Gomes, na cerimônia de entrega do troféu ao campeão.

“São milhares de atletas participando em diferentes categorias do futebol amador de Hortolândia. Quase 200 times de todas as regiões da cidade. A festa na manhã deste domingo aqui no Campo do Rosolém foi muito agradável. Parabenizamos a todos e continuamos fortalecendo o trabalho no esporte para toda a comunidade””, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

SUPERMASTER 45+

Na categoria Supermaster 45+, o campeonato está na primeira fase. No final de semana, foram jogadas as partidas da quinta rodada. A competição também é organizada pela Prefeitura e é dedicada para jogadores a partir dos 45 anos de idade. O torneio tem 14 equipes na disputa, divididas em dois grupos com sete em cada. Classificam-se os quatro melhores de cada grupo. Até o momento, no grupo A, San Marino, Real Família, Vila São Pedro e Sumarezinho, nesta ordem, são os melhores times.

O grupo B tem como os quatro melhores, Santa Esmeralda, C.V.A, Adelaide e Moleque Travesso. Os times estão divididos em dois grupos de sete e, para a fase final, avançam diretamente os quatro primeiros de cada grupo disputando as quartas-de-final.

COPA PROSPERE

Também no final de semana aconteceram os jogos das oitavas-de-final da Copa Prospere de Futsal, maior campeonato amador da modalidade em toda a região. A disputa também é organizada pela Prefeitura de Hortolândia.

Vila Real, União, Realtocity, Diprima, Elite Boa Esperança, Milan e Falcôes foram os times vencedores. Semana que vem, serão definidos os confrontos das quartas-de-final. Na primeira fase, foram vinte e três equipes divididas em quatro grupos. São times de todas as regiões da cidade.

APP ESPORTIVO

Maiores informações do futebol amador e do futsal de Hortolândia podem ser obtidas por meio do APP ESPORTIVO.

Para acompanhar os campeonatos, basta baixar o aplicativo pelos links:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.placaresportivoamador.app | Android

https://apps.apple.com/app/id824228264 | iOS – Iphone

Após instalar procurar por Hortol em seguida clicar no logo da PMH

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP