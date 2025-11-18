A Seleção Brasileira se despediu de 2025 com um empate por 1 a 1 com a Tunísia, nesta terça (18), na Decathlon Arena, na cidade francesa de Lille. Estêvão fez o gol da equipe. No segundo tempo, Lucas Paquetá perdeu um pênalti e no último minuto da partida, Estêvão, após jogada individual, chutou a bola na trave.

A Seleção só volta a campo em março de 2026, para mais dois amistosos contra adversários que ainda vão ser anunciados pela CBF.

A Tunísia deu muito trabalho à Amarelinha, com uma defesa bem armada e saída rápida em transição. Os primeiros 25 minutos de jogo foram bem equilibrados, período em que a Seleção Brasileira não conseguiu imprimir seu ritmo.

Aos 23, os africanos abriram o placar, com Mastouri, num contra-ataque veloz, após Wesley perder uma disputa de bola no meio de campo.

A partir do gol sofrido, a Seleção Brasileira começou a tomar as rédeas da partida. Aos 25, Casemiro chutou de fora da área e a bola passou perto da meta tunisiana. Aos 30, foi a vez de Éder Militão fazer o mesmo, num bom ataque da equipe. Depois, Rodrygo tentou duas vezes e quase empatou.

Rodrygo esteve presente em quase todos os lances de perigo do ataque da Seleção BrasileiraCRÉDITOS: RAFAEL RIBEIRO / CBF

O Brasil conseguiu o gol em um pênalti flagrado pelo VAR. Num cruzamento na área da Tunísia, um jogador africano cortou a bola com o braço. Após a confirmação da infração, Estêvão pegou a bola, respirou fundo e bateu com muita força e categoria: 1 a 1.

Carlo Ancelotti fez duas mudanças no intervalo. Tirou Wesley, que já tinha um cartão amarelo, e pôs Danilo, e trocou Matheus Cunha por Vitor Roque.

A Seleção voltou do intervalo pressionando a Tunísia, em busca da virada. Com menos de cinco minutos, Rodrygo finalizou duas vezes com perigo. A equipe tinha o controle do jogo, embora a Tunísia fosse arisca nos contra-ataques.

Aos 15, mais três substituições: Fabinho na vaga de Casemiro; Fabrício Bruno no lugar de Éder Militão; e Lucas Paquetá , no de Bruno Guimarães.

Pouco depois, a chance real da virada esteve nos pés de Lucas Paquetá. Ele cobrou para fora um pênalti sofrido por Vitor Roque. Ainda assim, a Seleção se manteve no ataque, lutando para furar a forte marcação tunisiana. Nos acréscimos, Estêvão quase resolveu ao receber a bola no meio de três adversários e concluir com um leve toque – a bola bateu na trave.

Brasil –

Bento, Wesley (Danilo), Marquinhos, Éder Militão (Fabrício Bruno), Caio Henrique, Bruno Guimarães (Lucas Paquetá), Casemiro (Fabinho), Estêvão, Rodrygo (Luiz Henrique), Matheus Cunha (Vitor Roque) e Vinícius Jr.

