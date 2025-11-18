Decolar revela os destinos mais procurados para as férias de verão

A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – analisou as tendências de viagem para o período de férias de verão (dezembro de 2025 a janeiro de 2026) e registrou aumento de cerca de 10% nas buscas por hospedagens em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior. O levantamento mostra Rio de Janeiro e Cancún no topo da lista de destinos mais procurados pelos viajantes.

O estudo revela um comportamento consistente entre os consumidores: preferência por turismo de sol e praia, experiências autênticas e destinos com boa infraestrutura e conectividade aérea. A alta temporada reforça o dinamismo do turismo doméstico, especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste, enquanto o Caribe e as Américas seguem em destaque entre as escolhas internacionais.

“Entre os fatores que orientam as decisões de viagem estão o conforto, a conveniência e o interesse crescente por pacotes all inclusive. Também observamos um aumento na procura por destinos com atrativos naturais e culturais, além da tendência de planejamento antecipado, que permite aproveitar promoções e garantir disponibilidade nos locais mais disputados”, afirma Renata Dias, gerente de Vendas da Decolar. “O crescimento da oferta de voos internacionais e ampliação da malha aérea têm sido determinantes para diversificar as opções de viagem.”

A seguir, os destinos mais buscados para as férias de verão:

Destinos nacionais

O Rio de Janeiro (RJ) lidera o ranking, confirmando sua relevância no cenário turístico do verão brasileiro. Ainda no estado, Búzios (10ª) reforça a atratividade de destinos charmosos e intimista. São Paulo (SP) aparece em 15º lugar, impulsionada pelo interesse em turismo urbano, gastronomia e eventos culturais.

O Nordeste domina a lista, com nove cidades entre as quinze mais procuradas: Porto de Galinhas (PE) (2ª), Maceió (AL) (3ª), Porto Seguro (BA) (4ª), Natal (RN) (5ª), Imbassaí (BA) (8ª), Maragogi (AL) (11ª), Fortaleza (CE) (12ª), Salvador (BA) (13ª) e João Pessoa (PB) (14ª). A forte presença regional confirma o Nordeste como principal polo de lazer do Brasil, principalmente pela ampla variedade hoteleira, de sistemas all inclusive, experiências culturais e gastronômicas.

Completam o ranking os destinos do Sul, com Florianópolis (SC) (6ª), Gramado (RS) (7ª) e Foz do Iguaçu (PR) (9ª), reconhecidos por sua infraestrutura turística e diversidade de atrativos naturais.

Destinos internacionais

Entre os destinos no exterior, Cancún (1ª) mantém a liderança, seguida por Punta Cana (2ª) e Orlando (3ª) – clássicos que combinam lazer, entretenimento e vasta oferta de hospedagens all inclusive. O México se destaca com o maior número de cidades no ranking, incluindo Riviera Maya (4ª), Puerto Vallarta (6ª), Playa del Carmen (7ª), Acapulco (8ª), Ixtapa Zihuatanejo (10ª) e Mazatlán (15ª), consolidando o país como um dos preferidos dos brasileiros.

Na América do Sul, aparecem Buenos Aires (9ª), San Andrés (11ª) e Cartagena (12ª), destinos valorizados pela proximidade, clima tropical e bom custo-benefício. Completam a lista Nova York (5ª) e Paris (14ª), referências mundiais em cultura e compras, além de Falmouth (13ª), na Inglaterra, que ganha visibilidade entre cruzeiristas e viajantes em busca de experiências culturais diferenciadas.

