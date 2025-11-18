Judocas de Americana conquistam medalhas em competição interestadual

Dois judocas da equipe da Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU), que conta com apoio da Secretaria de Esportes de Americana, conquistaram medalhas no 22º Meeting Interestadual da modalidade, realizado entre sexta-feira (14) e domingo (16), em Blumenau (SC). O evento é reconhecido como uma das maiores competições de categorias de base do país e reuniu atletas de quatro estados: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No masculino, João Beraldi conquistou a medalha de prata na categoria sub-18 (meio-médio graduado), enquanto, no feminino, Maria Eduarda Ciaramello faturou o bronze no sub-15 (meio-pesado graduado).

“O João e a Maria Eduarda mostraram maturidade, foco e muita coragem em um evento de alto nível técnico. Ficamos felizes pelo desempenho e pela evolução que apresentaram. Para nós, o objetivo é sempre formar judocas completos, dentro e fora do tatame, e esses resultados nos mostram que estamos no caminho certo”, avaliou o sensei Edson Catarino, treinador da equipe.

“Os resultados conquistados em Blumenau mostram a força do judô de Americana e o comprometimento dos nossos atletas e treinadores. João e Maria Eduarda representaram nossa cidade com determinação e disciplina, características fundamentais no esporte. Seguimos apoiando e fortalecendo essas parcerias para que cada vez mais jovens tenham a oportunidade de competir em alto nível”, destacou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

