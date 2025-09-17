Câmara de Sumaré entrega de honrarias a mais de 80 personalidades

Solenidade nesta 5ª-feira homenageia representantes de diferentes setores da sociedade

A Câmara Municipal de Sumaré se reúne em sessão solene para a entrega de nove honrarias a mais de 80 personalidades das mais variadas áreas de atuação, como esporte, empreendedorismo, advocacia e profissionais da saúde. O evento acontece nesta quinta-feira (18), às 18h, no Anfiteatro Dirce Dalben, no antigo Seminário de Nova Veneza (Avenida Brasil, 1.111, Nova Veneza). A solenidade é aberta a toda população e será presidida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Hélio Silva (Cidadania).

Na ocasião, serão entregues a Medalha e Diploma de Mérito Jurídico, Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, Medalha Plínio Giometti (aos empreendedores), Medalha Max Vasconcelos da Silva (aos defensores dos animais), Medalha e Diploma Berenice Piana (aos profissionais que se dedicam à pessoa com deficiência), Diploma Dra. Zilda Arns Neumann (aos profissionais que atuam com crianças e adolescentes em situação de risco), Medalha e Diploma Gunnar Vingren e Daniel Berg (às personalidades religiosas), Medalha Rodolpho Albino (aos trabalhadores da saúde) e Medalha Antônio José Malaquias (aos trabalhadores do agronegócio).

“Essa solenidade é um momento muito especial para a Câmara Municipal de Sumaré, porque reconhece publicamente o trabalho de pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Todos os homenageados foram indicados pelos vereadores e tiveram seus nomes aprovados em plenário, o que reforça a legitimidade e o valor dessas honrarias. É uma forma de agradecer, valorizar e incentivar ainda mais cada profissional, cada liderança e cada cidadão que contribui para o desenvolvimento de Sumaré em diferentes áreas”, destaca o presidente Hélio Silva.

Confira a lista de homenageados e os respectivos vereadores que os indicaram:

Medalha de Mérito Jurídico

Anderson Vinicius Gordo Gonzales (vereador Tião Correa)

Clayton Florêncio Reis (vereador Cesar Bianchi)

Clodovyl Dota Telles (vereador Lucas Agostinho)

Guilherme da Silva Bigoni (vereador Alan Leal)

Guilherme Silva (vereador Geraldo Medeiros)

Júlia da Silva Moitinho (vereador Wellington Souza)

Karlyne Zanella da Rocha (vereador Dudu Lima)

Kleber de Oliveira (vereador Welington da Farmácia)

Leiviane Meira de Souza (vereador Ney do Gás)

Lilian Aparecida Costa Silva (vereador Tião Correa)

Marlene Portel Moraes (vereador Professor Edinho)

Miguel Pinto Netto (vereador Alan Leal)

Rebeca Roana Vasconcelos Rodrigues (vereador Allan Sangalli)

Thiago Mendes Alves de Deus (vereador Alan Leal)

Medalha Max Vasconcelos

Adriana Aparecida Marquissolo (vereador Alan Leal)

Debora Mikaelle Ventura Stein Sciascio (vereador Alan Leal)

Francis Ferraz (vereador Hélio Silva)

Karina Rodrigues (vereador Dudu Lima)

Kelly Cristina Pereira (vereador Alan Leal)

Luciana B. dos Santos (vereador Professor Edinho)

Medalha Plínio Giometti

Adão Pereira dos Santos (vereador Geraldo Medeiros)

Alexandre Morais Santos (vereador Alan Leal)

André B. Barbosa (vereador Alan Leal)

Cristiano Anselmo da Silva (vereador Valdir de Oliveira)

David de Holanda (vereador Welington da Farmácia)

Gustavo Caron (vereador Dudu Lima)

Gustavo Soares (vereador Allan Sangalli)

Heverton Walles e Marina Matto (vereador Professor Edinho)

José Ivan, Pedro Henrique e Felipe Ravagnani (vereador Rai do Paraiso)

Leandro da Conceição Silva e Denis da Silva (vereador Rai do Paraiso)

Leidielma de Lima Santos (vereador Cesar Bianchi)

Simone Thaisa de Oliveira (vereador Wellington Souza)

Vanessa Lima de Oliveira (vereador Hélio Silva)

Medalha e Diploma Berenice Piana

Diego da Silva Barbosa Dias (vereador Rai do Paraiso)

Edmilson José da Silva (vereador Welington da Farmácia)

Larissa Giovana Pereira da Silva (vereador Alan Leal)

Lucelaine Cia (vereador Dudu Lima)

Medalha Antônio José Malaquias

Adalberto Vieira de Freitas (vereador Alan Leal)

Angelo Paschoal Basso (vereador Valdir de Oliveira)

Nanci Munhaes Ferreira (vereador Dudu Lima)

Roberto Euclides Ravagnani (vereador Welington da Farmácia)

Medalha de Honra ao Mérito Desportivo

Adauto Ribeiro Pelegrino (vereador Geraldo Medeiros)

Ana Paula Aparecida Levindo (vereador Allan Sangalli)

Anderson Ricardo de Arruda (vereador Alan Leal)

Claudemir Avelino Alves (vereador Cesar Bianchi)

Claudiney Soares de Melo, o “Coca” (vereador Dudu Lima)

Felipe Leme Scrocca Cundiev (vereador Valdir de Oliveira)

Guilherme Levada (vereador Welington da Farmácia)

Kenji Yanagizawa (vereador Professor Edinho)

Laerte Muniz da Silva (vereador Wellington Souza)

Nátalie Zampoli Gabriel (vereador Rai do Paraiso)

Rodrigo de Gennaro Leme (vereador Valdir de Oliveira)

Rogerio Benedito Israel (vereador Alan Leal)

Medalha Rodolpho Albino

Adélia de Souza Pereira da Silva (vereador Alan Leal)

Bruna Vedovello (vereador Alan Leal)

Carlos Alberto Sacramento (vereador Professor Edinho)

Carolina Lopes Mello de Carvalho (vereador Dudu Lima)

Ébia Cristiana da Silva (vereador Geraldo Medeiros)

Geraldo José Silvério (vereador Welington da Farmácia)

Heleson Alves de Castro (vereador Hélio Silva)

Igor Alves (vereador Wellington Souza)

Lucineia Mariano Zaparoli (vereador Hélio Silva)

Nivaldo Luís Rodrigues (vereador Alan Leal)

Pâmela Peterlevitz (vereador Alan Leal)

Paulo Cesar dos Santos (vereador Valdir de Oliveira)

William Paul Majarowsky (vereador Rai do Paraiso)

Diploma Zilda Arns

Alessandra Rodrigues Bravo (vereador Alan Leal)

Dayara Ferreira Martins (vereador Alan Leal)

Elaine Pinheiro Batista (vereador Cesar Bianchi)

Francis Alisson de Oliveira (vereador Welington da Farmácia)

Gislaine Patrícia Pereira Zurn (vereador Wellington Souza)

Grupo Social Amigos em Ação (vereador Dudu Lima)

Medalha e Diploma Gunnar Vingren e Daniel Berg

Antônio Aparecido Miranda da Silva (vereador Wellington Souza)

João Lucas (vereador Cesar Bianchi)

Rogerio Fernando Ramos (vereador Alan Leal)

Sebastião da Silva Damasceno (vereador Professor Edinho)

Thiago Morais (vereador Dudu Lima)

Wellington Carlos Vieira Rocha (vereador Welington da Farmácia)

