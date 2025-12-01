Câmara de Sumaré recebe palestra sobre autismo na adolescência e vida adulta

Evento ocorre na quarta-feira, às 19h, e será conduzido pelo escritor Leandro Rafer Venancio da Silva, especialista em acessibilidade e inclusão

Leia + sobre política regional

Na próxima quarta-feira, dia 3, o plenário da Câmara de Sumaré recebe a palestra “Autismo na adolescência e na vida adulta”. Uma iniciativa do gabinete do vereador Professor Edinho (Republicanos), o evento pretende abordar expectativas, capacitismo institucional e outras situações vividas por pessoas com autismo durante a adolescência e a fase adulta. A palestra, que tem início programado para as 19h, será conduzida pelo escritor e especialista em acessibilidade e inclusão Leandro Rafer Venancio da Silva. Será possível acompanhar a conferência também pelo canal da Casa no Youtube (youtube.com/@CamaraSumare).

Com mais de 1.200 horas de pesquisas e trabalhos sociais sobre a pessoa no espectro do autismo, o palestrante é idealizador do Instituto do Autismo Neurobloom, reconhecido pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado de São Paulo pelo projeto “FORMAR para INCLUIR”. Leandro tem formação em Desenvolvimento Humano, é pós-graduado em Neurociências e é estudante de Psicologia.

“Com uma combinação única de reflexões profundas, vivências reais, histórias de outros autistas, ironia afiada e muita humanidade, esta palestra desmonta mitos, provoca o público e mostra que a vida adulta autista não é falta de capacidade, é falta de suporte, acessibilidade e verdade”, resume Leandro Rafer.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP