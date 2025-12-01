Três crianças, de 3 a 7 anos, e um cão foram resgatados após um incêndio atingir um imóvel na Rua José Bonifácio, próximo à sede da GCM de Americana, na tarde de domingo.

Bombeiros controlaram as chamas e encaminharam as crianças ao Hospital Municipal por precaução. A GCM e a Defesa Civil também atuaram na ocorrência. As causas do fogo ainda estão sob apuração.

A Guarda Municipal de Americana atendeu, na tarde deste domingo (30), uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua José Bonifácio, nº 469. O chamado foi repassado pelo Centro de Segurança Integrada (CSI) por volta das 15h50.

Ao chegarem ao local, as equipes da GAMA constataram que o imóvel estava em chamas. Durante a ação inicial, uma mulher aproximou-se desesperada relatando que seus quatro filhos permaneciam no interior da casa.

Imediatamente, os guardas iniciaram procedimentos para garantir o acesso seguro ao imóvel, removendo móveis e objetos que obstruíam a passagem, permitindo assim a entrada das equipes de resgate. Pouco depois, o Corpo de Bombeiros assumiu o combate às chamas e, após a extinção do fogo, ingressou no local.

Quatro crianças com idades 1, 5, 6 e 7 anos, foram encontradas e retiradas do interior da residência, além de um cão que também estava no ambiente tomado pela fumaça. Nenhuma das crianças apresentava ferimentos aparentes, mas todas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro para avaliação médica preventiva.

A área foi isolada e a Defesa Civil realizou vistoria no imóvel após o incêndio. Em conversa com a mãe, ela informou que o fogo teve início quando uma das crianças colocou fogo em um papelão dentro da residência.

A Autoridade Policial foi comunicada e orientou que o registro fosse encaminhado via malote à Central de Polícia Judiciária. Não houve necessidade de perícia técnica no local.

