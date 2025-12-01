A Instituição Olguinha informou que não terá atendimentos em 2025. O desgaste citado pela direção inclui os impactos da tempestade que, meses atrás, devastou a casa e exigiu intensa dedicação de diretores, colaboradores e da comunidade.

A pausa busca garantir um retorno mais equilibrado em 2026. Pacientes que ainda precisam de florais ou vitaminas devem solicitar pelo WhatsApp (19) 9 9998-8993.

Olguinha utilidade pública desde 2020

O vereador hoje afastado e secretário de Habitação de Americana, Luiz da Rodaben (Cidadania), teve seu projeto que torna a Instituição Olguinha de utilidade pública aprovado em 2020. O projeto foi pelos vereadores por unanimidade.

Uma vez sendo de utilidade pública, a Instituição poderá receber recursos municipais, estaduais e federais.

