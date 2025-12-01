Depois de viver a marcante Leila em Vale Tudo, novela da TV Globo, Carolina Dieckmmann – que recentemente incorporou um “m” extra ao sobrenome – revelou um novo visual no mês de novembro: agora morena, a atriz celebra o encerramento de um ciclo e o início de uma nova fase.

A transformação vem após o sucesso de sua personagem, que despertou debates sobre desejo e moralidade, e reflete uma Carolina mais madura, natural e conectada à própria essência.

Na releitura do clássico, o papel ganhou contornos contemporâneos. Distante dos rótulos de vilã ou mocinha, Leila retratou a complexidade feminina em sua forma mais real: alguém que atravessa desejos, frustrações e busca por prazer, tudo isso sob o peso das expectativas sociais.

Para Carol, dar vida à personagem foi um mergulho potente, uma forma de revisitar um ícone e atualizá-lo com um olhar atual. “Ela representa tantas mulheres que ainda tentam conciliar o que querem com o que o mundo espera delas. Trazê-la para hoje foi dar voz a histórias femininas que antes eram silenciadas. “, diz a atriz.

A experiência com a personagem deixou marcas profundas em Carolina, que buscou levar a essência de Leila para sua própria mudança.

“É uma mulher cheia de camadas, ela tem desejo, contradição, verdade“, explica a atriz, refletindo sobre como o papel a fez valorizar ainda mais a autenticidade e a liberdade de ser quem é. Hoje, morena e com o visual renovado, Carol revela uma versão mais conectada a si mesma: “Acho que essa versão da Leila, assim como eu, tem menos necessidade de ‘parecer’ e mais vontade de ‘ser’.”

Fora de cena, a atriz segue consolidando essa nova fase. Mais leve e espontânea, a transformação, feita por TRUSS Professional, marca do Grupo Boticário, inaugurou um momento de autodescoberta que ecoa o mesmo processo vivido pela personagem.

O visual simboliza uma mudança de dentro para fora, a expressão de uma mulher que não precisa se esconder atrás de nada para ser intensa e pronta para enfrentar novos desafios profissionais.

