Escola de Nova Odessa vence prêmio de educação ambiental do Consórcio PCJ

EMEB Vereador Avelino Xavier Alves conquistou primeiro lugar na categoria Desenho do prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”; EMEB Paulo Azenha recebeu menção como Destaque

A Educação Municipal de Nova Odessa foi destaque no prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”, durante o Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água 2025, realizado nesta sexta-feira (28) no Jardim Botânico Plantarum. A EMEB Vereador Avelino Xavier Alves conquistou o primeiro lugar na categoria Desenho, com a obra da aluna Hercília Leonarda Aparecida do Nascimento Batista, enquanto a EMEB Paulo Azenha recebeu menção como Destaque na categoria Vídeo.

“Ver nossas escolas sendo reconhecidas em um prêmio de tamanha relevância enche Nova Odessa de orgulho. A educação ambiental é pilar fundamental para o futuro que queremos construir”, disse o vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, na cerimônia de abertura.

Inscrições

O prêmio, promovido pelo Consórcio PCJ, recebeu mais de 200 inscrições de 70 escolas da região, selecionou 18 finalistas e teve como tema “Água: Guardiã da Biodiversidade”. A cerimônia de premiação contou com a presença de 40 alunos da rede municipal de Nova Odessa e integrou a programação do 9º Prêmio Ação Pela Água.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Educação Infantil de Nova Odessa, Márcia França Mendes de Oliveira, o concurso foi apresentado para as 25 escolas da rede. “As escolas que quiseram participar concorreram nas categorias Vídeo e Desenho e duas foram finalistas”, explicou ela.

A secretária municipal de Educação, Vânia Cezaretto, valorizou o empenho dos envolvidos. “Esta conquista é fruto da dedicação de alunos e professores que transformaram o tema ‘Água: Guardiã da Biodiversidade’ em aprendizados significativos. Cada trabalho inscrito representa o compromisso de Nova Odessa com uma educação de qualidade e consciente”, afirmou ela.

Sobre o Prêmio

O Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença” é uma iniciativa do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ, que tem como objetivo engajar os municípios em atividades de educação ambiental voltadas à gestão dos recursos hídricos. Os vencedores de cada categoria receberam um troféu que simboliza um ecossistema e sua biodiversidade. Já os destaques receberam como premiação kits de materiais ou cursos online de acordo com sua categoria de premiação.

O evento seguiu durante todo o dia no Jardim Botânico Plantarum com o workshop Água Summit à tarde e a cerimônia de entrega do 9º Prêmio Ação Pela Água no período noturno.

