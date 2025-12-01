Adolescentes de 14 a 18 anos de toda a América Latina terão um motivo a mais para treinar neste fim de ano. A academia Smart Fit anuncia o “Rolê na Smart”, iniciativa que prevê acesso gratuito para este público a academias da rede na região, em horários específicos, no período das férias. O objetivo da ação é incentivar um estilo de vida saudável entre adolescentes, reforçando que cuidar da saúde desde cedo é inteligente, faz bem e pode ser divertido.

“A ideia é reforçar a Smart Fit como um novo ponto de encontro — um lugar onde treino, música e comunidade acontecem juntos. Queremos ir além de oferecer acesso à academia: buscamos ajudar essa geração a viver o bem-estar em grupo e desde cedo”, afirma Cristina Duclos, CMO Global da Grupo Smart Fit.

Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos que realizarem a matrícula e apresentarem o PAR-Q (formulário sobre saúde), disponível nas próprias unidades. Até os 17 anos, é necessário que o jovem esteja acompanhado de um responsável. Já os adolescentes de 14 anos devem apresentar atestado médico no momento da matrícula. A partir dos 15 anos, é importante consultar no balcão da academia se o documento é obrigatório na sua região.

Os participantes terão acesso gratuito às academias da Smart Fit para treinar entre 10h e 16h. Mais detalhes sobre as condições do benefício estão disponíveis no regulamento do “Rolê na Smart Fit”.

Campanha criada pela Milà traz videoclipes assinados pela produtora Kondzilla

Para traduzir em imagem, som e estética toda a energia do “Rolê na Smart”, a campanha publicitária uniu o potencial criativo dos times da Smart Fit, Milà e Kondzilla. Foram produzidos dois videoclipes que posicionam a marca como mais do que uma academia: um ponto de encontro onde música, estilo e bem-estar se misturam, transformando o treino no rolê que os jovens realmente curtem.

Para o público brasileiro, um videoclipe traz a música – “Rolê na Smart” – e coreografia em ritmo de funk. Já para os outros países da América Latina, o outro videoclipe traz coreografia e o embalo do reggaeton “El Mejor Plan”. As duas músicas foram compostas pela Milà. A veiculação da campanha será em canais digitais, mídia OOH (Out of Home) e academias Smart Fit.

“Os ‘rolês’ das gerações Z e Alpha envolvem saúde e bem-estar, mas não dispensam ingredientes como a música e um belo astral. Quando a gente parou pra pensar, entendemos que é exatamente isso que a Smart Fit entrega: com suas luzes e música, é o lugar perfeito para o encontro dessa galera. É por isso que o melhor rolé é na Smart.”, comenta Sleyman Khodor, sócio e CCO da Milà.

Sobre o Grupo Smart Fit academia

O Grupo Smart Fit detém as marcas de academias Smart Fit, Bio Ritmo e Nation CT, as marcas de studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym, One Pilates, Jab House, Kore e Velocity, além do agregador Total Pass e do produto digital Queima Diária. A rede Smart Fit é líder do mercado de academias na América Latina, com aproximadamente 5,2 milhões de alunos. A cada 100 latino-americanos, 1 treina na Smart Fit. Atualmente, são mais de 1.800 unidades em 16 países. No Brasil, a Smart Fit está presente em mais de 170 cidades, em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Conheça mais sobre a Smart Fit no site oficial.

