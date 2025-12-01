A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (02), a partir das 13h30, uma sessão extraordinária para votação em primeira discussão do projeto de lei nº 137/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o orçamento municipal para 2026.

O projeto estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026. A Lei Orçamentária Anual (LOA), como é conhecida a proposta, determina onde serão aplicados os recursos obtidos pelo município com a arrecadação de impostos e o recebimento de verbas estaduais e federais. De acordo com o texto do projeto, o orçamento municipal para 2026 está estimado em R$ 1.578.835.900,00.

A Lei Orçamentária Anual contará também com o orçamento impositivo municipal, que determina que 0,3% da receita corrente líquida do orçamento do município seja aplicada em ações sugeridas pelos vereadores através de emendas individuais ao orçamento.

Para o ano de 2026, o valor será de R$ 4.308.000,00, ou R$ 226.736,84 por vereador. Metade deste montante – ou 0,15% do orçamento, equivalente a R$ 113.368,42 – deverá obrigatoriamente ser destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Sessão em Americana

A sessão extraordinária acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, às 13h30. A TV Câmara transmite ao vivo através do site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

