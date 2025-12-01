Exposição em SBO traz produção artesanal de alunos no Museu da Imigração

O Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste recebe, de 9 a 19 de dezembro, a exposição “Caminhos da Cultura”, que reúne trabalhos produzidos por alunos do Programa de Formação e Oficinas Culturais – Escola de Artes “Caminhos da Cultura”. A mostra reúne peças produzidas em diferentes técnicas artesanais, apresentando os resultados das oficinas oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Cultura e Turismo ao longo do 2º semestre da iniciativa.

Entre os trabalhos expostos, o público poderá apreciar produções realizadas nas oficinas de crochê, arte em feltro, pintura em tecido, pintura em óleo sobre tela, amigurumi e macramê. Cada técnica representa um percurso artístico singular, refletindo a dedicação dos participantes e o impacto positivo das ações formativas oferecidas pelo programa, além de incentivar a prática artesanal na cidade e dar visibilidade ao talento dos alunos.

O Programa de Formação e Oficinas Culturais de Santa Bárbara d’Oeste – Escola de Artes “Caminhos da Cultura” tem como objetivo garantir à população barbarense, de todas as idades, acesso gratuito às mais variadas expressões artísticas e culturais. A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento das vocações artísticas locais, por meio de um processo de aprendizagem contínuo, regulamentado pela Lei Municipal nº 4.281, de 16 de fevereiro de 2022.

Serviço:

Exposição de Alunos do Programa Caminhos da Cultura | 2º semestre de 2025

Período: 9 a 19 de dezembro

Horário: 9h às 12h e 13h às 17h

Horário especial (12 de dezembro): 9h às 12h e 13h às 22h

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

