Mostra, que fica aberta ao público até o dia 9 de dezembro, celebra a tradição das fotos de Natal em família

O Tivoli Shopping recebe, até o dia 9 de dezembro, a exposição “Natal na Foto Príncipe”, iniciativa que destaca a importância das fotos natalinas e resgata memórias afetivas que marcam esta época tão especial do ano. A mostra é assinada por Angélica Alves e Juliana Silva, sócias-proprietárias do estúdio Foto Príncipe.

O projeto apresenta um cenário natalino cuidadosamente preparado, que busca transmitir emoção, aconchego e a atmosfera mágica que envolve as celebrações de fim de ano. A proposta é conectar o público às tradições familiares, relembrando como o registro fotográfico é capaz de eternizar momentos, contar histórias e reforçar laços.

“As fotos de Natal têm um valor afetivo único. Elas registram não apenas um dia, mas sentimentos, fases da vida e lembranças que passam de geração para geração”, destacam Angélica e Juliana.

“O Tivoli Shopping tem como essência proporcionar experiências e conectar as famílias a momentos que ficam para sempre na memória. A mostra reforça esse propósito, mostrando a importância de registrar os momentos especiais”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A exposição está instalada em frente à loja Brilho Brasil e pode ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento do shopping.

📍 Serviço

Exposição “Natal na Foto Príncipe” Tivoli Shopping

📅 Até 9 de dezembro de 2025

📍 Em frente à loja Brilho Brasil | Tivoli Shopping

🕓 Horário de funcionamento do shopping

