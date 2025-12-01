O comércio de Sumaré vai começar a funcionar em horário especial a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro. Para atender os consumidores com as compras do fim de ano, o funcionamento ampliado seguirá até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

De segunda a sexta-feira, do dia 08/12 a 12/12, o funcionamento será até as 20h.

Atenção horário do comércio

De segunda a sexta-feira, do dia 15/12 a 23/12, o funcionamento do comércio será até as 22h.

O horário também será ampliado aos sábados e domingos. Nos sábados (dias 13 e 20), as lojas ficam abertas até as 18h. E nos domingos (dias 14 e 21h) o funcionamento será das 10h às 16h.

No dia 24/12 (quarta-feira) véspera de Natal, o funcionamento será até as 18h. As lojas reabrem no dia 26/12 (sexta-feira) a partir das 12h.

No dia 31/12 (quarta-feira), véspera de Ano Novo, o funcionamento será até as 15h. O comércio reabre no dia 2 de janeiro (sexta-feira) a partir das 12h.

