Dezembro chega com o clima de fechamento e conclusão. Não apenas pela virada do calendário, mas pela sensação coletiva de que ciclos pedem desfecho, pendências precisam ser resolvidas e escolhas feitas ao longo do ano exigem revisão.

De acordo com o APP Astrolink, o clima geral favorece correções de rota, reflexões e ajustes, tudo com o objetivo de entrar em 2026 com mais leveza, propósito e alinhamento. É uma época ideal para deixar para trás excessos, apaziguar conflitos e organizar o que ainda pede clareza.

No céu, Netuno volta ao movimento direto em Peixes, enquanto Marte e Sol avançam em direção a Capricórnio, instaurando um choque entre rapidez e prudência. É a última passagem de Netuno por Peixes em décadas, abrindo um período decisivo de encerramento e lucidez que seguirá em 2026.

Ascendente em Áries

Dezembro tende a encerrar o ano com mais otimismo e fluidez depois de meses exigentes. O período favorece ganhos financeiros, reconhecimento profissional e momentos de descanso. O conselho é aproveitar oportunidades e valorizar o que foi construído, pois 2026 chega com terreno mais fértil.

Ascendente em Touro

Um mês introspectivo ajuda a resgatar partes suas que ficaram escondidas sob pressões recentes. Questões financeiras podem se alinhar com mais clareza após a Lua Cheia do dia 4. O ano termina com mais conforto emocional e sensação de estabilidade interior.

Ascendente em Gêmeos

Atenção com ruídos de comunicação e impulsos que podem gerar conflitos. Resolver pendências evita que 2026 comece com peso acumulado. O final do mês fortalece alianças e parcerias, desde que logística e prazos sejam tratados com precisão.

Ascendente em Câncer

O mês pede calma e ritmo moderado: fazer tudo ao mesmo tempo pode gerar desgaste. O foco está em ajustes simples que aliviam a mente e o ambiente. Cercar-se de pessoas queridas recarrega suas águas internas e torna a virada mais suave.

Ascendente em Leão

A energia do mês favorece a leveza, presença e momentos de alegria. Relações afetivas e familiares funcionam como apoio e combustível emocional. Quanto mais você se permite relaxar, melhor você entrará em 2026.

Ascendente em Virgem

Discussões podem surgir, mas com paciência tudo se organiza. Ainda assim, o mês tende a ser positivo, com espaços para lazer e respiro. O aprendizado acumulado em 2025 se transforma em clareza para o próximo ano.

Ascendente em Libra

A comunicação flui e favorece trocas, encontros e expressão pessoal. Ao lidar com conflitos, a diplomacia segue como melhor estratégia. É um bom período para circular, ser visto e fortalecer vínculos.

Ascendente em Escorpião

A vida financeira pede atenção e estratégia, mas sem alarmes. Marte incentiva iniciativas pessoais, desde que com equilíbrio entre desejo e cautela. O fechamento do ano favorece reconexões e vínculos profundos.

Ascendente em Sagitário

Energia alta, impulso, vontade de agir. O mês é sobre movimento e protagonismo. Novas iniciativas são bem-vindas, mas com cuidado para não exagerar nos gastos. A virada convida a planejar o futuro com entusiasmo e pés no chão.

Ascendente em Capricórnio

A comunicação pode travar no início, pedindo paciência e escuta. Com Marte em seu ascendente, vitalidade e foco retornam, fortalecendo metas para 2026. O mês fecha com sensação de maturidade e poder de realização.

Ascendente em Aquário

Boas ideias surgem, mas é importante administrar recursos com prudência. O fim do mês traz introspecção, encerramento de ciclos e recuperação energética. O descanso torna-se ferramenta estratégica para recomeçar bem.

Ascendente em Peixes

O mês pede estratégia e disciplina, evitando decisões movidas por expectativa ou idealização. Projetos colaborativos ganham força e ajudam a canalizar energia produtivamente. Com foco e calma, você encerra o ano de forma sólida e consciente.

