Policiais militares recuperaram uma bicicleta furtada na manhã da sexta-feira (28). Durante patrulhamento preventivo pela Avenida Fuad Assef Maluf, altura do Parque Rosa e Silva, a equipe policial se deparou com um indivíduo que, ao avistar a viatura, desceu da bike e a arremessou à frente do veículo.

Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem pela PM. No procedimento, o indivíduo retirou uma faca que portava na cintura e a lançou ao solo, afirmando ter subtraído a bicicleta instantes antes, nas proximidades de um supermercado localizado no bairro.

Vítima reconheceu bicicleta

Em seguida, a equipe fez contato com a vítima, residente no mesmo bairro, que confirmou o furto e reconheceu o bem como de sua propriedade. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso.

