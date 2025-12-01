A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre direitos sexuais e reprodutivos no âmbito da rede municipal de saúde.

No documento a autora afirma que o princípio da transparência na saúde pública é essencial para o controle social, a ética na gestão e o fortalecimento da confiança da população no sistema de saúde e seu atendimento exige a ampla divulgação de informações, sendo crucial na saúde pública para fortalecimento do controle social.

Fala Juliana

“Busco esclarecer como a rede municipal de saúde tem organizado seus protocolos e fluxos para garantir direitos sexuais e reprodutivos, especialmente no acesso a métodos contraceptivos e exames essenciais. Transparência nesses procedimentos é fundamental para assegurar que as mulheres recebam atendimento seguro, padronizado e baseado em informações claras, como determina a Lei do Planejamento Familiar e a própria legislação de acesso à informação. Sem esses dados, a população não consegue compreender como os serviços funcionam e o controle social fica comprometido”, ressalta Juliana.

A autora perguntou o fluxograma atualizado que detalhe o passo a passo para a realização dos procedimentos de esterilização cirúrgica na rede pública de saúde; se a rede municipal de saúde elaborou protocolo de acesso e classificação de risco para mamografia com diretrizes e procedimentos âmbito (SUS); e se a rede municipal de saúde elaborou protocolo para solicitação de exames de ultrassom transvaginal e para áreas como urologia feminina e uso de medicamentos e contraceptivos de longa duração.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

J Dias cobra cronograma de manutenção do Jardim Botânico

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre o cronograma de manutenção, conservação e melhorias do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”.

O parlamentar destaca que o Jardim Botânico desempenha funções essenciais, como preservação da biodiversidade, promoção da educação ambiental e oferta de lazer de qualidade para a população. “Nosso objetivo é acompanhar de perto o cuidado com esse espaço tão importante para a cidade. Manter o Jardim Botânico em boas condições significa valorizar o meio ambiente, incentivar a educação ambiental e garantir um local seguro e agradável para as famílias”, afirma Juninho.

No documento, o vereador questiona se o município possui um cronograma oficial de manutenção; quais equipes atuam no local; se há ações preventivas de manejo ambiental; e se existe projeto sobre possíveis melhorias estruturais e parcerias educativas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Leoncine acompanha exposição na ETEC Dr. José Dagnoni

O vereador Lucas Leoncine (PSD) participou na quinta-feira (27), na ETEC Dr. José Dagnoni, da exposição do projeto “Capacita.me”, sobre empregabilidade de moradores de comunidades de Americana e Santa Bárbara D’Oeste durante a feira técnico-científica da unidade escolar. A pesquisa foi conduzida pelas estudantes Isabela Campos, Maria Eduarda e Rebeca Lopes sob orientação do professor Cleber Antonio Novo.

No evento, o parlamentar explicou que a iniciativa foi aplicada em comunidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, com ações como workshops e assistência empresarial, visando ampliar o acesso ao emprego formal e combater a desigualdade de oportunidades. “As estudantes estiveram em meu gabinete durante os processos de pesquisa científica e agora estamos prestigiando o resultado, com apontamentos importantes para a qualificação profissional em nossa região. É importante incentivarmos a iniciação científica na rede pública”, destacou.

Ainda de acordo com Leoncine, o projeto evidenciou que, embora existam programas públicos, eles ainda não alcançam adequadamente as regiões periféricas. “Trata-se de uma solução promissora, que une voluntários, poder público, empresas e instituições de ensino, promovendo desenvolvimento, autoestima e ampliando o acesso a oportunidades profissionais para jovens em situação de vulnerabilidade. É um projeto de impacto social e de inserção através do trabalho”, concluiu o vereador.

