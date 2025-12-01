O 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizou, entre sexta (28) e domingo (30), uma série de ações de combate ao tráfico de drogas nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As operações resultaram em prisões, apreensão de um menor fugitivo da Fundação Casa e na retirada de grande quantidade de entorpecentes das ruas.

Menor da Fundação Casa é apreendido com drogas

Na tarde de sexta-feira (28), equipes da PM patrulhavam a Rua Victório Breda, na Vila Vale, quando abordaram dois indivíduos que realizavam contabilidade de drogas no local. Com um deles, menor de idade e evadido da Fundação Casa desde 23/11/2025, foram encontradas porções de entorpecentes e dinheiro.

Na ação foram apreendidos 309 eppendorfs de cocaína, 55 microtubos de crack, 14 porções de maconha, um celular e R$ 60,00. O maior foi preso e o menor apreendido.

Indivíduo tenta fugir e é preso com muita droga

Ainda na sexta-feira (28), na Rua Virgínio Basso, também na Vila Vale, um homem tentou fugir da PM ao perceber a aproximação da viatura e tentou se esconder em um comércio. Dentro de uma bolsa preta, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes.

A apreensão totalizou 330 porções de cocaína (0,247 kg), 62 de maconha (0,200 kg), 349 porções de crack (0,115 kg), 10 porções de dry (0,009 kg) e R$ 826,80. O indivíduo permaneceu preso.

Dupla foge para residência; Polícia encontra bolsa com drogas

Na mesma noite, também na Rua Victório Breda, dois indivíduos correram para uma viela ao avistar a viatura. Um deles entrou em uma residência, onde os policiais localizaram a bolsa que carregava, contendo entorpecentes. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial e permaneceram presos.

Traficante é detido em área de mata no Campo Belo

Já no sábado (29), durante patrulhamento na Rua Maria Blumer, no Parque Residencial Campo Belo, a PM encontrou um homem sentado próximo a um barraco, segurando porções de drogas. Ele confessou ter assumido o tráfico no local horas antes. Com ele foram apreendidos 10 eppendorfs de cocaína, 15 microtubos de crack e R$ 128,05. O suspeito foi preso.

Mulher foge, mas é presa com crack na Vila Vale

E no domingo (30), policiais patrulhavam a Rua Dr. Honorino Fabri, na mesma Vila Vale, quando uma mulher fugiu ao notar a aproximação da viatura. Após ser alcançada, ela confessou que vendia drogas no local.

Com ela, foram encontradas 14 pedras de crack e R$ 20,00. Em uma bolsa pendurada em um poste, no trajeto da fuga, havia mais entorpecentes. A mulher acabou presa.

Homem preso após indicar esconderijo de drogas

Em Hortolândia também houve ocorrência do tipo. No sábado à noite (29), na Rua Edivaldo Diogo da Costa, no Jardim Santa Clara do Lago, policiais militares flagraram um homem entregando algo a um veículo. Ele fugiu ao ver a viatura, mas foi detido na praça.

Conforme informações oficiais, após indicar onde escondia as drogas, foram localizados 28 papelotes de cocaína e 5 microtubos de crack. Com ele havia ainda R$ 232,00. O suspeito foi preso.

