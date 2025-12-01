Por Willian Souza, ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Sumaré.

Há uma década, o feminicídio foi tipificado no Código Penal brasileiro. A mudança representou uma vitória histórica dos movimentos de mulheres e uma resposta tardia do Estado a um problema que sempre esteve diante de nossos olhos: o assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Dez anos depois, os números mostram que, apesar da lei, continuamos fracassando como sociedade.



Na Região Metropolitana de Campinas, 133 mulheres foram mortas desde 2015, média superior a uma por mês. Sumaré, tristemente, ocupa o segundo lugar nesse ranking, tornando-se parte de uma ferida que sangra não apenas na nossa região, mas em todo o país. Esses dados, extraídos de pesquisas baseadas em informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, são mais do que estatísticas — ilustram como a sociedade tem naturalizado a barbárie.

A resposta imediata costuma ser o clamor por punições mais severas. Não se trata de minimizar a importância da responsabilização legal, e o feminicídio precisa ser exemplarmente punido. No entanto, imaginar que a repressão penal, sozinha, será capaz de estancar a epidemia é um equívoco. O crime nasce antes do gatilho, antes da faca, antes do empurrão e das agressões verbais. Ele germina no silêncio das piadas machistas, nas relações desiguais, nas estruturas familiares autoritárias, na omissão cúmplice de vizinhos, colegas e instituições.

O machismo é o vírus que contamina gerações, disfarçado de normalidade. E enquanto o combate a esse vírus não for incorporado ao cotidiano das escolas, das igrejas, das empresas, dos lares e de todos os círculos sociais, estaremos sempre lidando apenas com as trágicas consequências, nunca com as causas. É por isso que a educação precisa ocupar o centro dessa discussão.

Educar para a igualdade é formar meninos que reconheçam o valor das meninas como iguais, que aprendam que respeito não é concessão, mas princípio. É garantir que o currículo escolar inclua debates sobre gênero, empatia e cidadania, mesmo quando isso contraria setores conservadores que insistem em confundir educação com ideologia. O machismo é uma ideologia de morte, e não há neutralidade possível diante disso.

Mas a educação, por si só, também não basta se a mulher continuar sendo minoria nos espaços onde as decisões são tomadas — e se a desigualdade material persistir como forma de aprisionamento. O ciclo da violência é mantido, em grande parte, pela dependência econômica. A violência patrimonial — aquela que retira da mulher o controle sobre seus bens, seu salário, sua autonomia financeira — é uma das mais cruéis e silenciosas expressões do machismo. Milhares de mulheres permanecem em relações abusivas porque não têm como sustentar a si mesmas e aos filhos.

No mercado de trabalho, essa desigualdade se reproduz: para a mesma função, as mulheres seguem ganhando menos que os homens, são subrepresentadas em cargos de chefia e ainda enfrentam discriminação velada em contratações e promoções. Uma sociedade que paga menos a quem produz o mesmo não apenas desvaloriza o trabalho feminino — ela perpetua a submissão e alimenta o terreno onde a violência se fortalece. Combater o feminicídio, portanto, também é lutar por igualdade econômica, por oportunidades reais e pela autonomia das mulheres sobre suas próprias vidas.

O combate ao feminicídio é, portanto, uma disputa política e moral. Quando as mulheres não estão representadas nos espaços de poder, a formulação de políticas públicas se empobrece e a sociedade se torna mais cega à sua própria realidade. Valorizar a presença feminina no debate público não é um gesto simbólico — é uma medida de sobrevivência coletiva.

Precisamos falar também de políticas de proteção. Casas-abrigo, delegacias especializadas, redes de acolhimento psicológico e jurídico, canais de denúncia acessíveis e eficazes. São instrumentos que salvam vidas, mas que seguem sub financiados e, muitas vezes, invisíveis. O Estado deve ser o primeiro a proteger, não o último a lamentar.

O Brasil vive uma crise silenciosa.

Todos os dias, mulheres são assassinadas por homens que se acreditam donos de seus corpos e destinos. Isso não é acaso, nem fatalidade: é resultado de uma cultura que ainda legitima a violência como forma de poder. Por isso, o enfrentamento ao feminicídio não é apenas um dever das autoridades — é um compromisso moral de toda a sociedade.

Chegou a hora de firmarmos um pacto social que seja amplo, profundo e inadiável para interromper essa sequência de tragédias. Um pacto que envolva governos, escolas, igrejas, empresas, meios de comunicação e cada cidadão. Um pacto que comece pela linguagem e chegue às leis; que comece na casa e se estenda às ruas.

Se a cada mulher morta um pedaço do país morre junto, o contrário também é verdadeiro: cada mulher que vive livre, respeitada e plena devolve ao Brasil um pouco da humanidade que perdemos para a brutalidade. É essa reconstrução moral que precisamos iniciar — e já estamos muito atrasados.

