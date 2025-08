Três projetos de lei: maus-tratos a animais em condomínios, identificação de idosos com Alzheimer e distribuição de aparelhos auditivos

Os vereadores de Sumaré retomam as sessões ordinárias nesta terça-feira, dia 5. A 22ª reunião do ano marca o retorno dos parlamentares ao plenário da Câmara Municipal e tem início marcado para as 10h. É possível acompanhar os debates de maneira presencial ou através da transmissão ao vivo no canal da Casa de Leis no Youtube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

Faz parte da Ordem do Dia a votação do Projeto de Lei nº 36/2025, de autoria do vereador Alan Leal (PRD). A proposta dispõe sobre a obrigatoriedade de os condomínios no município comunicarem às autoridades competentes os casos de maus-tratos a animais ocorridos em residências ou áreas comuns.

Também compõe a pauta a discussão do PL nº 322/2025, que institui o Programa de fornecimento Gratuito de Pulseiras de Identificação para idosos com Alzheimer em Sumaré. O projeto foi apresentado pelo vereador Tavares (PL).

Por fim, os parlamentares votam o PL nº 323/2025, do vereador Prof. Edinho (Republicanos) e do presidente da Câmara, Hélio Silva (Cidadania). A propositura autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição de Aparelhos Auditivos, destinado a crianças, adolescentes e adultos com deficiência auditiva residentes no município, e dispõe sobre suas diretrizes.

De acordo com o presidente Hélio, o segundo semestre deve ser movimentado na Casa. “Vamos retomar os trabalhos legislativos com o compromisso de seguir atentos às demandas da população. O segundo semestre será de muito trabalho, com a análise de projetos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Os vereadores estão preparados para debater e votar com responsabilidade, sempre pensando no bem da nossa cidade”, completa.