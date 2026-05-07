Os novos conselheiros do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) foram empossados pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira (7) para a gestão 2026-2028. O evento foi realizado no Centro Social Urbano (CSU) e contou com a presença do vice-prefeito Felipe Sanches, da secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva, e da presidente do CMAS na gestão 2024-2026, Maria Geni de Brito.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O CMAS é um órgão que reúne representantes do Poder Público e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no Município. É responsável ainda, pela aprovação de cotas e de projetos das entidades quanto ao repasse de recursos recebidos de esferas governamentais.

Representando o prefeito Rafael Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches enalteceu a importância da atuação do CMAS.

“Antes do cargo eletivo eu já comecei minha vida com interesse social e sei o quanto esse conselho é importante para acolher as pessoas que passam por algum tipo de dificuldade. Atividade social é uma lição de vida e vocês escolheram se comprometer com pessoas que precisam tanto de nós. Isso me motiva e inspira muito. Sei que podemos contar com vocês que vão sempre entregar o melhor. Agradeço a Irmã Geni pela dedicação e compromisso frente ao Conselho como presidente e desejo aos novos conselheiros muito sucesso. Que Deus abençoe e dê saúde para que juntos possamos continuar trabalhando por uma cidade melhor”, concluiu o vice-prefeito.

“Esse Conselho dentro da política pública de assistência social tem preponderância para nós. Dentro da secretaria, é o que nos fiscaliza, faz o controle social, as pactuações dos recursos públicos e nos ajuda muito na gestão. Quero agradecer a todos pelo comprometimento conosco. E desejar muito sucesso aos novos conselheiros”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva.

A presidente do CMAS na gestão 2024-2026, Maria Geni de Brito, prestou contas das ações do Conselho durante o biênio e destacou a participação dos conselheiros. “Vale destacar a participação ativa dos membros na análise e aplicação dos recursos públicos na política de assistência social e a proximidade com a governança municipal junto ao controle social que permitiram avanços na sociedade”, concluiu a presidente do CMAS.

A primeira reunião dos conselheiros empossados está marcada para o dia 13 de maio para a realização da eleição da mesa diretora da gestão 2026-2028.

Membros do Conselho da Assistência Social mandato 2026-2028:

Representantes do Poder Público

Secretaria Municipal de Promoção Social

Rodrigo Brunherotto e Maria de Fátima Merêncio

Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Marcelo Vieira do Nascimento e Paulo Roberto dos Santos

Secretaria Municipal de Saúde

Elaine Marinho Carrijo e Jaqueline Priscila Domezi Gonçalves

Secretaria Municipal de Educação

Pâmela Damaris Fischer e Débora Cristina Araujo

Secretaria Municipal de Fazenda

Denise de Fátima Barcelos e Regina Priscila Marques Sachetto

Secretaria Municipal de Governo

Luciana Rodrigues Geraldo e Deivid Alexandre

Secretaria Municipal de Justiça e de Relações Institucionais

Rafaela Milena Cabral e Elisangela Feitosa de Alencar

Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo

Fernanda Giunco de Souza e Natália da Cruz de Novaes

Secretaria Municipal de Planejamento

Fernando Cavichioli e José Carlos Nadilichi

Representantes da Sociedade Civil

Representantes dos Usuários da Assistência Social

Cacilda Cecilia Moreira da Silva, Dionisio Ferboni, Alex Sandro Albaino Santana, Gabriela Sans de Oliveira Shirano, Cleia Adelaide dos Santos, Elizangela Marinho Pires de Lima.

Representantes dos Trabalhadores do SUAS – Sistema Único de Assistência Social

Helena Zeferino Cardoso Ferreira Pio, Liliane Aparecida Stefanello Garcia, Monique Mendes Penachione, Beatriz Martins Souza de Morais, Ana Paula Bahia, Danieta dos Santos Silva

Representantes das Entidades de Assistência Social

Carla Eliana Bueno – Rede Feminina de Combate ao Câncer – REDE

Roberta Paula da Silva Soares – Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM

Erika Soares da Silva – Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição – SSPCIC

Edilaine Bregadioli Gomes Batista – Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste – AMAI

Maria de Fátima Pansonatto dos Santos – Serviço de Assistência Social – MEIMEI

Elisabete Aparecida Camargo da Silva Modenese – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste – APAE