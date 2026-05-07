Estande do Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia funcionará no Supermercado Goodbom até o dia 17 de maio

Começou, na segunda-feira (4), a campanha de troca de alimento não-perecível por ingresso para os shows dos domingos (10 e 17/05) da “Festa do Peão de Hortolândia 2026”. O evento tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, e integra o calendário de aniversário dos 35 anos da cidade.

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O estande do FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia ficará até o dia 17 de maio, no Supermercado GoodBom, localizado na Avenida da Emancipação, 1550, no Jd. do Bosque.

Confira abaixo os horários da campanha:

De segunda a sábado: das 9h às 21h

Aos domingos: das 9h às 12h

A campanha permite a troca de 1kg de alimento não-perecível por 1 ingresso de pista. São aceitos todos os tipos de alimento, exceto sal, dentro do prazo de validade e em condições de consumo.

Segundo cartaz de divulgação do Rodeio 2026, no primeiro domingo (10/05), os shows serão com as duplas Edson & Hudson e Victor & Kauan. Já no segundo (17/05), as atrações serão os Menotti e Paula Mello.