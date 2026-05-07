As equipes da Secretaria de Esportes de Americana terão uma agenda movimentada esta semana, com compromissos em diferentes modalidades e categorias, tanto dentro quanto fora do município. As competições acontecem na sexta-feira (8) e no sábado (9).
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Na sexta, o vôlei feminino sub-13 entra em quadra pela Liga Regional de Vôlei, em partida contra a equipe de Ouro Fino, às 15h, na cidade mineira. No mesmo dia, a equipe masculina sub-19 enfrenta o time Crescer Juntos, de Limeira, às 20h, pelo mesmo campeonato.
Já no sábado, a programação começa com a ginástica artística, que terá a realização da 2ª etapa do Troféu da Liga Intermunicipal, no ginásio da modalidade, no Centro Cívico, das 8h às 13h. A competição contará com a participação de cerca de 180 ginastas da região de Campinas, sendo 50 atletas representando Americana, entre meninas e meninos.
Encerrando a agenda, o handebol masculino, na categoria cadete (sub-16), disputa mais uma rodada da Liga de Handebol do Interior (LHI). A equipe enfrenta o NHC/Guarani Campinas, às 20h, na cidade de Mogi Guaçu.
O secretário adjunto, Pedro Peol, destacou a importância da participação das equipes em diversas competições. “A Secretaria tem buscado ampliar cada vez mais as oportunidades para os atletas, seja com participação em competições ou com a realização de eventos. Isso faz parte de um trabalho contínuo de incentivo ao esporte na cidade. Estamos acompanhando de perto o desenvolvimento das modalidades e oferecendo suporte para que nossas equipes possam competir em boas condições. Essa agenda mostra o quanto o esporte de Americana está ativo e bem estruturado”, afirmou.
Confira a agenda em Americana:
Vôlei feminino sub-13
Liga Regional de Vôlei
Ouro Fino-MG x Americana
Data: 08/05 (sexta-feira)
Horário: 15h
Local: Ouro Fino-MG
Vôlei masculino sub-19
Liga Regional de Vôlei
Crescer Juntos (Limeira) x Americana
Data: 08/05 (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Crescer Juntos – Limeira
Ginástica Artística
2ª etapa do Troféu da Liga Intermunicipal de Ginástica Artística
Data: 09/05 (sábado)
Horário: 8h às 13h
Local: Ginásio da ginástica artística – Centro Cívico de Americana
Handebol masculino – Categoria Cadete (sub-16)
Liga de Handebol do Interior – LHI
Americana x NHC/Guarani Campinas
Data: 09/05 (sábado)
Horário: 20h
Local: Mogi Guaçu
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