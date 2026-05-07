As equipes da Secretaria de Esportes de Americana terão uma agenda movimentada esta semana, com compromissos em diferentes modalidades e categorias, tanto dentro quanto fora do município. As competições acontecem na sexta-feira (8) e no sábado (9).

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Na sexta, o vôlei feminino sub-13 entra em quadra pela Liga Regional de Vôlei, em partida contra a equipe de Ouro Fino, às 15h, na cidade mineira. No mesmo dia, a equipe masculina sub-19 enfrenta o time Crescer Juntos, de Limeira, às 20h, pelo mesmo campeonato.

Já no sábado, a programação começa com a ginástica artística, que terá a realização da 2ª etapa do Troféu da Liga Intermunicipal, no ginásio da modalidade, no Centro Cívico, das 8h às 13h. A competição contará com a participação de cerca de 180 ginastas da região de Campinas, sendo 50 atletas representando Americana, entre meninas e meninos.

Encerrando a agenda, o handebol masculino, na categoria cadete (sub-16), disputa mais uma rodada da Liga de Handebol do Interior (LHI). A equipe enfrenta o NHC/Guarani Campinas, às 20h, na cidade de Mogi Guaçu.

O secretário adjunto, Pedro Peol, destacou a importância da participação das equipes em diversas competições. “A Secretaria tem buscado ampliar cada vez mais as oportunidades para os atletas, seja com participação em competições ou com a realização de eventos. Isso faz parte de um trabalho contínuo de incentivo ao esporte na cidade. Estamos acompanhando de perto o desenvolvimento das modalidades e oferecendo suporte para que nossas equipes possam competir em boas condições. Essa agenda mostra o quanto o esporte de Americana está ativo e bem estruturado”, afirmou.

Confira a agenda em Americana:

Vôlei feminino sub-13

Liga Regional de Vôlei

Ouro Fino-MG x Americana

Data: 08/05 (sexta-feira)

Horário: 15h

Local: Ouro Fino-MG

Vôlei masculino sub-19

Liga Regional de Vôlei

Crescer Juntos (Limeira) x Americana

Data: 08/05 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Crescer Juntos – Limeira

Ginástica Artística

2ª etapa do Troféu da Liga Intermunicipal de Ginástica Artística

Data: 09/05 (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Ginásio da ginástica artística – Centro Cívico de Americana

Handebol masculino – Categoria Cadete (sub-16)

Liga de Handebol do Interior – LHI

Americana x NHC/Guarani Campinas

Data: 09/05 (sábado)

Horário: 20h

Local: Mogi Guaçu