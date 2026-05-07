Câmara Municipal recebe no dia 21 de maio audiência pública sobre o projeto de lei das diretrizes orçamentárias

A Câmara Municipal de Americana irá realizar uma audiência pública no dia 21 de maio para debater o projeto de lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2027.

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A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, às 10h, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara através do site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram). A participação é aberta ao público.

LDO

O projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ele traça os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento para 2027. A LDO deve respeitar as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir que nenhuma área do município fique sem receber recursos.

A audiências será aberta à população, que pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para ao email e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara (https://www.camara-americana.sp.gov.br/), onde é possível acessar a íntegra do texto do projeto de lei para consulta.