O vereador Lucas Leoncine (PSD) se reuniu nesta quarta-feira (6) com a diretora da Unidade de Assistência Social da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, para discutir políticas públicas municipais voltadas às mulheres.

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Durante o encontro, Beatriz compartilhou sua experiência como psicóloga, socióloga e gestora pública na representação do município durante a 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70) da Organização das Nações Unidas (ONU) no Estados Unidos, considerada o principal fórum global dedicado à promoção da igualdade de gênero e ao fortalecimento dos direitos das mulheres.

Fala Leoncine

“É um orgulho termos uma servidora municipal de Americana compondo a delegação. Foi um momento oportuno para que gestores públicos, organismos internacionais e organizações da sociedade civil se reunissem para discutir as ações de êxito em seus países e pensar nos desafios para o futuro”, destacou Leoncine.

Ainda na reunião o parlamentar, membro da Comissão de Avaliação de Políticas Públicas, Projetos e Programas do Município da Câmara, destacou o monitoramento das políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, inserção no mercado de trabalho, saúde e educação com foco nas mulheres. “Defender políticas que protejam as mulheres e promovam um ambiente de acolhimento e incentivo para que estejam inseridas no mercado de trabalho é fundamental para garantir a qualidade de vida de toda a população de Americana. Vou continuar a propor ações e a fiscalizar o trabalho do Poder Executivo na aplicação dessas políticas”, concluiu Leoncine.

Jean Mizzoni solicita informações sobre a estruturas de pontos de ônibus em Americana

O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre a estrutura dos pontos de ônibus e as obrigações da concessionária do transporte coletivo no município.

No requerimento, o autor destaca que a concessão do serviço público não se limita à circulação dos ônibus, mas também a estrutura aos usuários, pontos de parada, abrigos, acessibilidade, manutenção, informação ao passageiro, segurança, conforto e planejamento da rede.

“Vários pontos de ônibus, especialmente nos bairros, ainda não possuem cobertura, assento, acessibilidade ou estrutura adequada para os usuários. Ao mesmo tempo, verifica-se a exploração comercial de pontos e abrigos, inclusive em estruturas que já existiam antes da atual concessão”, afirma Jean.

No documento o autor pergunta quais as responsabilidades contratuais a concessionária Sancetur/SOU Americana assumiu; quais melhorias a empresa executou e quais medidas pretende adotar para garantir estrutura adequada aos usuários em todas as regiões da cidade. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (12). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.