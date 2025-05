A Câmara Municipal de Sumaré sediará a 3ª reunião do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) de 2025, nesta sexta-feira, dia 16. O evento reúne representantes do Poder Legislativo de 20 cidades da região, em encontros mensais para debater problemas e soluções de interesse regional. O encontro terá início às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara de Sumaré (@camarasumare). A sessão será conduzida pelo presidente do Parlamento da RMC, vereador Luiz Rossini (Republicanos), que também é chefe do Legislativo de Campinas. O anfitrião do evento, vereador Hélio Silva (Cidadania), presidente da Câmara de Sumaré, é o 1º vice-presidente do Parlamento da RMC.

Durante a reunião, a diretora acadêmica da Escola do Legislativo de Campinas (Elecamp), Nely Castanheira, fará uma palestra com o tema “Escola do Legislativo: o fortalecimento das Câmaras Municipais e a aproximação com a sociedade”. Nely é presidente da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas (Apel). O presidente da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai da Câmara de Sumaré, vereador Dudu Lima (Cidadania), também falará sobre o tema.

A reunião deste mês acontece na semana em que será comemorado, pela primeira vez, o Dia Nacional da Educação Legislativa, celebrado anualmente no dia 15 de maio. A Lei 14.798 é resultado de proposta de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), aprovada no Senado em dezembro do ano passado. A data de 15 de maio faz alusão à criação, em 2003, da Associação das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), um marco que permitiu a institucionalização da educação legislativa nos parlamentos e tribunais de contas do país. Com a lei, o Dia Nacional da Educação Legislativa passou a integrar o calendário oficial de eventos nacionais.

Parlamento da RMC

O Parlamento da RMC funciona como um espaço de cooperação, em que vereadores e gestores públicos das 20 cidades da região se encontram para debater e sugerir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.

A diretoria eleita para o biênio 2025-2026 é composta pelos vereadores Luiz Rossini, de Campinas (presidente); Hélio Silva, de Sumaré (1º vice-presidente); Beto Carvalho, de Monte Mor (2º vice-presidente); Adalberto Bergo Filho, de Santo Antônio de Posse (1º secretário); João Rafael Cavenaghi, de Pedreira (2º secretário); Oseias Domingos Jorge, de Nova Odessa (3º secretário); Ramon Lamartine de Moraes, de Morungaba (1º tesoureiro); e Rodrigo Reis de Souza, de Jaguariúna (2º tesoureiro).

De Sumaré, o presidente Hélio Silva integra ainda as comissões de Transporte, Logística e Infraestrutura e de Saúde. A Comissão de Educação também conta com um integrante do Legislativo de Sumaré, o vereador Dudu Lima.