Câmara entrega título de 'Policial Padrão' 2024

A Câmara de Nova Odessa entregou última quinta-feira (23/05) os títulos Policial Padrão 2024, homenagem aos agentes de segurança que se destacaram no ano.

Foram homenageados o cabo da Polícia Militar Júlio Cesar da Silva Santos, o escrivão de Polícia Civil Guilherme de Souza Gomes Filho, o terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Abel Luiz Pego e a inspetora da Guarda Civil Municipal Charlene Cristina de Faveri.



O presidente da Câmara, Wagner Morais, conduziu a sessão solene. Os vereadores Paulo Bichof, Sílvio Natal, o Cabo Natal, Márcia Rebeschini, Levi Tosta e Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, também acompanharam a homenagem, que contou ainda com autoridades de todas as corporações.

“Sabemos das dificuldades que os agentes de segurança encontram no dia a dia, muitas vezes colocando a própria vida em risco para defender a sociedade. Precisamos reconhecer e valorizar esses profissionais e garantir que eles tenham condições de trabalho e respeito”, disse o presidente da Câmara, Wagner Morais.

O título de “Policial Padrão” foi instituído pelo Decreto Legislativo 294, de 12 de abril de 2016, como homenagem aos policiais que prestam relevantes serviços na manutenção da segurança e da ordem pública em Nova Odessa.

Todos os anos, a pedido do presidente da Câmara, as instituições fazem a indicação dos profissionais, que recebem as homenagens na semana do aniversário da cidade, em maio.

OS HOMENAGEADOS – O terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Abel Luiz Pego ingressou na Polícia Militar em 2016. Realizou cursos de aperfeiçoamento e treinamento no Corpo de Bombeiros e, em 2021, foi promovido a cabo por mérito intelectual. Trabalhou na implantação da base do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa e hoje é comandante da equipe de prontidão da corporação.

O escrivão Guilherme de Souza Gomes Filho não pode comparecer à sessão solene. Foi representado pelo colega de delegacia, o investigador Cleber, porque está em curso de formação para delegado de Polícia Civil. É formado em Direito, com intercâmbio na Universidade de Montreal, no Canadá. Tem pós-graduação em Direito Penal pela faculdade Ibmec de São Paulo.

Julio César da Silva Santos ingressou na Polícia Militar aos 19 anos. Natural de Nova Odessa, trabalha como policial na cidade há sete anos. Por sua atuação na PM, recebeu três láureas de mérito.

Charlene Cristina de Faveri é a primeira mulher a assumir o posto de inspetora na Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. Aprovada no concurso público, ingressou na GCM em 2007. É formada em psicologia e tem especialização em Teoria Social Cognitiva pela Unicamp. Auxiliou na implantação do sistema de videomonitoramento, em 2013 e, no ano seguinte, foi nomeada para coordenar o setor de inteligência da corporação. Desde 2022 compõe a equipe Bravo, que, sob sua liderança, realizou 5.817 atendimentos de ocorrências e realizou 23 prisões em flagrante.

